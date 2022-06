Este es el vestido blanco midi de Zara que madres e hijas van a querer meter en su maleta de vacaciones para llevar con sandalias planas todo el verano

Si eres de las afortunadas que ya se va de vacaciones a la playa este mes de junio, quién dice vacaciones dice escapada de fin de semana, tienes que fijarte en el look de miércoles de nuestra influencer más 50 favorita. Sí, estamos hablando de Carmen Gimeno que siempre es pura inspiración tengas la edad que tengas con su estilo casual y elegante que define a la perfección los estilismos ideales para el día a día, ya sea para ir a la oficina o para una tarde con amigas. Y ahora nos ha hecho enamorarnos de este vestido midi blanco con puntillas de Zara que es perfecto para meter en tu maleta de vacaciones tengas la edad que tengas.

Y como siempre, a Carmen Gimeno le gusta combinarlo con sandalias planas de cuerdas para disfrutar del verano y de las vacaciones de la forma más cómoda, diciendo adiós a los tacones.

VESTIDO MIDI PUNTILLA (59,95€)

Vestido midi. FOTO: Zara

Un vestido midi blanco de nueva colección de Zara confeccionado con tejido en mezcla de algodón, cuello redondo y escote pico con manga larga acabada en elástico y detalle de aplicación de puntilla combinada a tono. Y lo mejor es que lleva un forro interior por lo que no nos tenemos que preocupar de las transparencias.

No podemos pensar en otra cosa. Ya es junio y el verano cada vez está más cerca. Y aunque aún no sepamos dónde vamos a ir de vacaciones, solo podemos pensar en esos vestidos y faldas que gritan verano por los cuatro costados. Esos de un verano mejor que el anterior. De las noches eternas y los helados infinitos. Atardeceres, sal en la piel y ese bronceado que a todos nos sienta tan bien. Ay amigas, que sería del verano sin los vestidos ibicencos. Y es que no hay nada que nos traslade más al verano que todos esos vestidos de estilo ibicenco que nos trasladan a la playa.