Sara Carbonero sabe que este top blanco de lo más romántico (y de rebajas) te va a salvar todos tus looks de verano con vaqueros y alpargatas de cuña

“Solecito bueno y tus faldas al viento”, que diría la canción. Y Sara Carbonero nos traslada directamente a la verbena de San Juan con esta fotografía de la fiesta de su marca de ropa que no puede ser más bonita e inspiradora. Pero no solo eso, también nos ha enamorado con el top más romántico de Slow Love que además está de rebajas. Un top blanco que Sara Carbonero ha combinado con los vaqueros anchos con margaritas más bonitos y con su calzado favorito de verano, las alpargatas de cuña. Además, ‘made in Spain’ porque son de Popa, la firma de la que la periodista es imagen hace ya varias temporadas. Pero esta vez ha ido un paso más allá y las ha diseñado ella misma con ese toque tan boho que la caracteriza con flores bordadas. ¡Nos chifla todo el look!

Y es que ya sabemos que Sara Carbonero evoca estilo boho por los cuatro costados y cuando es verano aún más. Por eso para la fiesta de su marca, se olvidó de los vestidos y nos demostró que también podía conseguir ese toque tan suyo con unos vaqueros y un top.

TOP ROMÁNTICO TEXTURA (19,99€)

Top romántico. FOTO: Slow Love

Un top romántico de punto con textura y cuerpo con puntadas elásticas con mangas de volantes fruncidos que además ya está de rebajas en la web de Slow Love. Pero nosotras seguimos enamoradas de las cuñas de Sara Carbonero.

Las plataformas vuelven por todo lo alto, y esta cuña nos transporta a los años 70 para convertirse en el must de este verano. Se trata del modelo Saladeta, un modelo creado y diseñado por Sara Carbonero, en el que ha plasmado toda su esencia, gusto y pasión por la moda. Un modelo que podrá acompañarte a todo eventos gracias a la anchura del tacón y a la sujeción que ofrece. Podrás encontrarlas en rafia natural y serraje bordados o una versión más básica en serraje liso. ¡Amor a primera vista!

Cuña tacón Saladeta bordado flores natural (139,95€)

Cuña tacón flores bordadas. FOTO: popa

¿Quién se apunta a copiarle el look a Sara Carbonero?