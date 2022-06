El mal de amores de Kiki Morente: así reacciona tras el beso de Sara Carbonero y Nacho Taboada

Desde que se anunció su divorcio de Iker Casillas, han sido los hombres que se le han vinculado a Sara Carbonero. El último de ellos, el músico Nacho Taboada, y aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido su relación, las fotos publicadas la semana pasada por la revista ‘¡Hola!’ no dejan lugar a dudas: entre ellos hay más que amistad. En las imágenes, la pareja aparece fundiéndose en un tierno beso en plena calle, y aunque se trata de una feliz noticia, parece que no ha sentado del todo bien a uno de los ex de la periodista, Kiki Morente.

Aunque la suya fue una relación que tampoco se confirmó nunca, es sabido por buena parte de la opinión pública que mantuvieron un romance durante varios meses. Su amor no llegó a buen puerto, dicen desde su círculo íntimo que por culpa de la presión mediática que rodeó a su idilio. Ahora que Sara Carbonero ha rehecho su vida de la mano de Nacho Taboada, Kiki Morente ha tomado la drástica decisión de dejar de seguir en Instagram a la periodista, una muestra que indica que no se ha tomado bien la publicación de las fotografías en las que su ex aparece besándose con su nueva pareja.

Sara Carbonero y Nacho Taboada se besan en la portada de la revista '¡Hola!' FOTO: Autor desconocido 'Hola'

Eso sí, cabe destacar que ella no ha hecho lo propio y todavía sigue al cantante. De este modo, aunque parecía que Sara Carbonero y Kiki Morente mantenían una relación de amistad tras su ruptura, todo apunta a que se abre una nueva etapa marcada por la tensión.

Pero no ha sido esta la única consecuencia que ha traído el beso que apareció en la portada de la revista, y es que, sacudido por la presión mediática en la que se ha visto envuelto, Nacho Taboada ha decidido eliminar su perfil de Instagram, seguramente agobiado ante el aluvión de nuevos seguidores que conseguía cada día.