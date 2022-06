Todas las chicas bajitas necesitamos las alpargatas de cuña alta de Sara Carbonero que son flechazo con todos nuestros vestidos de verano

No hay verano sin beso, y tampoco sin alpargatas de cuña. Y Sara Carbonero no ha tardado en estrenar su calzado favorito de verano, las alpargatas de cuña. Además, ‘made in Spain’ porque son de Popa, la firma de la que la periodista es imagen hace ya varias temporadas. Unas alpargatas que son perfectas para todas las chicas bajitas, ya que creces al instante casi 12 centímetros de cuña y cómodas gracias a la plataforma. Porque nunca fallan. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y Sara Carbonero lo sabe. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano y Sara las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

Sara Carbonero con alpargatas de cuña. FOTO: @saracarbonero

Y Sara Carbonero las ha combinado con el vestido boho más romántico que está a la venta en la web de su marca Slow Love, aunque no es de colección propia.

Cuña alta Levante amur cuero (89,95 €)

Cuña Sara Carbonero. FOTO: Popa

Vestido Chella (59,99€)

Vestido fluido. FOTO: slow love

El modelo de alpargatas de cuña Levante y su característico trenzado en yute que le da un magnífico acabado. Un modelo que se suma a la alternativa para ganar centímetros sin renunciar a la comodidad. Perfectas para llevar como Sara Carbonero con vestidos vaporosos de lo más boho con flores bordadas o con vaqueros durante todo el verano. Cómodas y perfectas para las chicas más bajitas.