Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano se coronan como las invitadas más glamurosas de la boda de Lucía Pombo

Todas estamos pendientes este sábado de Segovia y de la boda de Lucía Pombo. Pero no solo por el primer vestido de novia de Lucía (y pendientes de descubrir el segundo), si no también por los looks de las invitadas. Si antes os hablábamos de los estilismos de María Pombo y Marta Pombo de Redondo Brand, ahora nos hemos enamorado de los looks de invitada más glamurosos de Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano. Y es que las invitadas más elegantes en este pueblo de Segovia son ellas. ¿Aún no las has visto? Pues prepárate para inspirarte para tus próximas bodas de verano.

Marta Lozano ha lucido un conjunto dos piezas verde lima de estilo boho-chic con un top de estilo cut out de manga corta abullonada y una falda de largo midi con cintura anudada. Aún no conocemos la marca de este estilismo perfecto de invitada pero nos ha encantado el toque que le da la diadema con rejilla frontal en color negro y sandalias negras con lazo plateado.

Marta Lozano en la boda de Lucía Pombo. FOTO: J.I.Viseras GTRES

Teresa Andrés Gonzalvo en cambio ha optado por un vestido de Juan Vidal que podría ser propio de un desfile de Alta Costura. Un diseño largo y recto, palabra de honor realizado en tafeta de seda rosa, en el que el protagonista es un escote palabra de honor decorado por una gran flor de volumen. Además, no nos puede gustar más que lo ha combinado con un sombrero cordobés y sandalias de tacón con tiras.

Teresa Andrés Gonzalvo en la boda de Lucía Pombo. FOTO: J.I.Viseras GTRES

¿Con qué look de la boda de Lucía Pombo os quedáis?