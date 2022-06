María Pombo y Marta Pombo se convierten en las invitadas más ideales con vestidos ‘made in Spain’ de Redondo Brand para la boda de su hermana

Sábado de boda y no una boda cualquiera, si no la de la hermana de María Pombo. Ha llegado el gran día, Lucía Pombo y Álvaro López Huerta se dan el ‘sí, quiero’. Después de casi ocho años de relación, la hermana de María Pombo contrae matrimonio en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de Villafranca del Condado. Un sitio muy especial para la familia ya que tienen casa en Segovia y siempre que pueden se escapan a disfrutar y a pasar tiempo todos juntos. Y para la boda de Lucía Pombo, tanto María como Marta han elegido vestidos de Jorge Redondo, el diseñador estrella de las famosas españolas para los momentos más especiales. Y han acertado por completo, de naranja y de verde, con dos diseños en los colores de la temporada para convertirse en las invitadas ideales de boda, cediendo todo el protagonismo a su hermana el día de su boda.

Marta Pombo ha lucido un vestido realizado a medida por Jorge Redondo para la ocasión que resultaba su tripita de futura mamá. El diseño corto naranja en gasa con escote cruzado, falda de vuelo y manga extra larga con mucho movimiento.

Marta Pombo en la boda de su hermana Lucía Pombo. FOTO: @mpombor

El responsable de los vestidos de María Pombo y Marta Pombo es el diseñador Jorge Redondo, arquitecto de formación y actual director creativo de Redondo Brand, una firma que fundó en 2019 y con la que ha conseguido lo que a muchos les cuesta casi una vida.

María Pombo de Redono Brand. FOTO: J.I.Viseras GTRES

¿Quién no conoce a Redondo Brand? Tanto si eres experta o no, de la moda española, Redondo Brand es la firma favorita de nuestras influencers o celebrities favoritas como: Paula Ordovás, Eugenia Martínez de Irujo o Nieves Álvarez para dar los 12 puntos en Eurovisión. Llevar un look del diseñador, Jorge Redondo, es una apuesta segura de llevar el mejor conjunto del evento, boda o compromiso social. Jorge Redondo conquistó las redes sociales en sus inicios, consiguió que hasta la Reina llevara sus bolsos y ahora se dispone a arrasar en la pasarela con una firma de claras raíces españolas donde el rojo y el juego de volúmenes y volantes se han convertido en su ADN más reconocible. No hay invitada de boda que vaya vestida de Jorge Redondo y no se convierta en una de las mejores vestidas del momento.