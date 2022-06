Sara Carbonero en modo turista por Barcelona con sus inseparables alpargatas de cuña negra que son verano y tendencia

Sara Carbonero se ha ido a Barcelona a disfrutar de un fin de semana de desconexión y disfrute con sus hijos y amigas. Pero no solo a la Ciudad Condal, también ha pasado por Tarragona para que sus pequeños disfrutaran de las atracciones en el parque temático de Port Aventura. Eso sí, da igual donde vaya este verano Sara Carbonero, que no se va a olvidar de su calzado favorito; las alpargatas de cuña. Y es que llevamos solo una semana de verano y ya se las hemos visto lucir de todos los estilos, marrones, con flores bordadas...Pero siempre con la cuña más alta posible y que más estiliza. Esta vez, la periodista ha optado por unas cuñas negras que son perfectas para el ‘modo turista’, ya que se se ensucian, no se aprecia.

Porque nunca fallan. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y Sara Carbonero lo sabe. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano y Sara las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

Stories de Sara Carbonero de turista por Barcelona. FOTO: @saracarbonero

Si ayer eran la Princesa Leonor y la Infanta Sofía las que lucían alpargatas de cuña para su salida nocturna al teatro con sus padres, hoy es Sara Carbonero la que las luce por las calles de Barcelona. Unas alpargatas negras de cuña que ha combinado con un vestido boho, cinturón negro de tachuelas y su inseparable sombrero.