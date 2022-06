Sara Carbonero es toda la verbena que necesitamos con esta maravilla de falda naranja con volantes y las alpargatas que hacen altas hasta a la chicas más bajitas

Una de las noches más especiales del año, cuando te das cuenta de que el verano ya ha llegado, que las noches se hacen eternas y que quieres vivir un verano mejor que el anterior de esos inolvidables. Y eso es lo que piensa Sara Carbonero con su “verano invencible” y “pa fuera lo malo”, mientras celebra la verbena de San Juan con sus hijos y nos deja una maravilla de fotografía de lo más inspiradora que le ha hecho uno de los pequeños. Pero no solo la fotografía, nosotras no hemos podio dejar de mirar su conjunto naranja satinado, que aún no sabemos de dónde es, pero vamos a descubrirlo. Por no hablar, de que Sara Carbonero sigue apostando por su calzado favorito de verano, las alpargatas de cuña, también para la noche.

Toda la verbena de verano que necesitamos es Sara Carbonero con este conjunto de crop top de manga larga naranja satinado y falda asimétrica con volantes también en naranja. Un conjunto perfecto para el fersquito ( o frío para mí) que hacía anoche en Madrid. ¿Pueden volver los 40 grados? Gracias.

No hay verano sin beso, y tampoco sin alpargatas de cuña. Y Sara Carbonero no ha tardado en estrenar su calzado favorito de verano, las alpargatas de cuña. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano y Sara las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.