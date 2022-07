No dejes escapar las rebajas de Bimba & Lola y Sandro Paris para renovar el armario sin arruinarte

No tenemos ninguna duda que ya has renovado el armario con las rebajas. Eso sí, siempre hay algo que has dejado escapar, o no has mirado en unas determinadas firmas que piensas que sus precios son elevados, incluso en rebajas, pero te equivocas. Sandro Paris y Bimba & Lola también tienen sus descuentos y es la ocasión perfecta para comprar ese vestido, pantalón o jersey que habías visto hace tiempo, pero económicamente dejaba en números rojos la cuenta. Olvídate de Zara, Mango o Pull&Bear y apuesta por otras marcas cuando son las rebajas, y más si desde ayer ya estamos en las segundas rebajas. Seguro que encuentras esa prenda que has querido siempre, pero que por su precio siempre te has negado.

Después de ver todos los looks de María Pombo o Victoria Federica, necesitamos muchas prendas como pantalones, vestidos, blusas o zapatos. Nosotras hemos pensado en todo y en la siguiente lista, hemos encontrado esas gangas que todas necesitamos. Por cierto, todos los siguientes diseños de Bimba & Lola y Sandro Paris son básicos, de buena calidad y fáciles de combinar.

6 prendas rebajadas de Bimba & Lola

VESTIDO CRUZADO FLOWERS LILA (60 €)

Vestido azul midi. FOTO: Bimba & Lola

Este vestido es ideal para una comida con amigas, un día en la playa o para esos últimos días en la oficina. A nosotras nos encanta, por su color y estampado.

CÁRDIGAN OVERSIZE BICOLOR (185,5 €)

Cárdigan oversize bicolor con cuello pico. FOTO: Sandro París

Tenemos claro que este cárdigan es para otoño, pero para eso están las rebajas. Aprovecha los descuentos para ir renovando las prendas. Así no te pillará desprevenida.

BOLSO BANDOLERA S NYLON ACOLCHADO CORAL (72 €)

Bolso de tono coral en material acolchado. FOTO: Bimba & Lola

Uno de los mejores premios que podemos conseguir en unas rebajas, son los bolsos. Este accesorio es la joya de tu colección, porque lo vas a combinar con todos tus vestidos favoritos este verano.

CAMISA ESTAMPADA DE MANGA CORTA (140 €)

Camisa manga corta estilo hawaino. FOTO: Sandro Paris

¿Recuerdas cuándo hablamos de las camisas de estilo hawaino o vintage? Aquí tienes la muestra que esta tendencia sigue muy viva. Si quieres sumarte a este estilo, no dudes en esta opción de Sandro Paris.

PANTALÓN ANIMAL WATERCOLOR PÚRPURA (100 €)

Pantalón estampado con manchas azules. FOTO: Bimba & Lola

No nos hemos olvidado de unos pantalones. Sin ninguna duda, nos quedamos con esta opción que tiene Bimba & Lola. Es una gran oferta. Por cierto, podrás combinarlo con sandalias, zapatillas o tacones.

VESTIDO DE TIRANTES FINOS (196 €)

Vestido corto naranja. FOTO: Sandro Paris

Amiga, aquí tienes el vestido definitivo para este verano. Tiene todo lo que pedimos y es, sin ninguna duda, una gran opción para comprar. Añade unas sandalias planas de tiras o con pequeño tacón y tendrás el mejor look de invitada.