Victoria Federica se convierte en toda una colegiala con minifalda de tablas para el desfile de Dior en la Semana de la Alta Costura en París

Después de unos días de vacaciones con sus amigos en el norte de Marruecos, Victoria Federica ha vuelto a sus quehaceres como influencer y lo ha hecho por todo lo alto acudiendo a la Semana de la Alta Costura en París y más concretamente al desfile de Dior. Igual que hizo en Sevilla en el polémico desfile al que no fue invitada Carmen Lomana pero esta vez desde la ciudad del amor y con un look de lo más colegiala. Mientras sus primas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía optan por looks rebajados, low cost o repetir modelito.

Victoria Federica ha descubierto las nuevas creaciones de Maria Grazia Chiuri pocas semanas después de la que la maison conquistara la plaza de España, en Sevilla, con su desfile Crucero 2023. Para el desfile de París ha lucido un estilo entre colegiala y lady, con un traje de minifalda gris que ha combinado con una clásica camisa blanca, zapatos destalonados con el logo de la casa y el icónico bolso Lady Dior bordado. ¡Una maravilla!

El street style está siendo el mejor escenario para apreciar cómo se van materializando las tendencias de otoño invierno 2022-2023 en la calle y la falda de tablas que llevamos en nuestra adolescencia va a ser una de las tendencias estrella. Por eso, Victoria Federica, como buena insider de moda, la ha lucido ya hoy en París.