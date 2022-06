Acabamos de comprarnos las alpargatas planas, rosas y de rebajas de Castañer que enamoraron a Jill Biden en su tienda de Madrid

La cumbre de la OTAN en Madrid está dando para mucho. Y está claro que la Reina Letizia y Jill Bidenn hablaron de moda y de moda española. Y no de cualquier marca, si no de la marca favorita de alpargatas de la Reina y de sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Pero no solo de ellas, también de Sara Carbonero. Por eso la Primera Dama se fue directamente a pasear por la calle Claudio Coello (y a colapsar el centro de Madrid) para comprar en la tienda de Castañer unas alpargatas rosas planas de rebajas que se han agotado en las tiendas de Madrid, pero que nosotras acabamos de encontrar en su web y ya son nuestras.

Pero no solo eso, también Jill se llevó puestas unas negras de cuña sensata como las de la Reina Letizia. Porque algo ha quedado claro ya en Estados Unidos y es que en España no hay verano sin beso, ni sin alpargatas de cuña (o planas).

Jill Biden visita varias tiendas en una de las calles comerciales de la capital. FOTO: José Ramón Hernando Europa Press

Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano y Jill las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

Alpargatas Clota (95€ antes 135€)

Alpargata plana. FOTO: castañer

Se trata de una alpargata plana de Castañer elaborada en ras rosa. Diseño de estilo pala con tejido trenzado en la talonera y atado al tobillo con un lazo. ¿Pueden ser más románticas? ¡No!