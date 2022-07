Nos vamos directas a Mango a por el vestido verde de zigzag que María Pombo dice que es uniforme de verano con sandalias planas

Amigas, por fin ha llegado el verano y con él las rebajas más esperadas del año, las de verano. Esas que estamos esperando para hacernos con nuestros looks más deseados de verano, aunque María Pombo tiene claro que por este vestido de Mango se olvida de las rebajas porque tiene que estar en nuestro armario y maleta de vacaciones todo el verano. No hay discusión, y nosotras ya lo hemos metido en nuestra cesta preparado de Mango. Un vestido de lo más especial de esos que te pones y no necesitas nada más y que María Pombo ha copiado a su amiga María Fernández-Rubíes. Podemos estar ante uno de los vestidos más bonitos y elegantes del verano. Da igual que te lo quieras poner para ir a la ‘ofi’ o para un concierto con amigas.

Eso sí, quien avisa no es traidora, porque una que aquí os escribe lo estrenó antes que María Pombo para ir a un concierto y os puede asegurar que el tejido de punto que según Mango es fino, nada de eso, preparaos para sudar. Eso sí, como diría mi abuela, para presumir hay que sufrir, así que ahí está vuestra elección personal.

Si en invierno, el vestido de rayas negras y blancas de Mango fue viral hasta agotarse, no tenemos pruebas (pero tampoco dudas) de que este vestido de punto y rayas con lúrex va a ser la estrella del verano de Mango y más después de que lo hayan lucido en su cuenta de Instagram María Pombo y María Fernández-Rubíes.

Vestido punto rayas (39,99€)

Vestido punto rayas. FOTO: Mango

Vestido punto rayas. FOTO: Mango

Además, las dos influencers lo han combinado con sandalias verdes, en el caso de María Pombo con unas sandalias planas que se pueden convertir en el mejor aliado e todos tus looks para vacaciones. Aunque este vestido también se puede llevar con Converse y triunfar de la misma manera.