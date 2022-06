Es hora de conocer cuáles son las cinco prendas de fondo de armario que no pueden faltar en tu maleta de vacaciones

En el mundo de la moda nada está escrito, menos en los básicos de fondo de armario. Todas las mujeres, da igual si tienes 20, 40 o 60 años, porque las prendas básicas son esenciales y se pueden considerar, esas claves de éxito para triunfar con tu mejor look. Coincidido con las rebajas, hoy te vamos a enseñar cómo son esas cinco prendas que todo armario o maleta de viaje necesita. Estos diseños tienen que tener colores neutros, en otras palabras, que nos ayuden a la combinación con estampados o tonos más vivos. Si piensas que es complicado encontrar esas piezas que nos ayudan a saber que llevar cada mañana, no te preocupes porque nosotras hemos hecho nuestra labor de investigación. Por cierto, tanto hombres y mujeres tienen que tener básicos para dar vida a sus conjuntos.

Uno de los trucos que utilizan todas las expertas en moda, es la introducción de las prendas básicas. Por ese motivo, queremos compartir contigo estos cinco diseños que serán de gran ayuda. Por cierto, son atemporales y los podrás utilizar en cualquier temporada y momento de tu vida.

Cinco prendas básicas para siempre

PANTALÓN WIDE LEG SATINADO (25,99€)

Pantalón blanco de tiro blanco. FOTO: Zara

La primera pieza es de Zara y rebajada. Este pantalón blanco de tiro alto es ideal para combinar con cualquier blusa estampada e incluso, para ser la mejor invitada.

VESTIDO ALGODÓN ESTAMPADO (27,99 €)

Vestido lila con estampado geométrico. FOTO: Mango

Aunque las prendas básicas tienen que ser neutras, siempre es necesario un vestido largo con algún estampado. A nosotras nos tiene enamoradas este diseño rebajado de Mango.

TOP ILLETAS BORDADO SUIZO (35,90 €)

Top blanco con encaje. FOTO: brownie

¿Y este top blanco de Brownie? Es ideal y sienta fenomenal con un pantalón vaquero, una minifalda del mismo tono o un pantalón corto de tiro alto. Nos encanta por ser corto, tejido fluido, los volantes o el bordado suizo.

GABARDINA TRENCH ALGODÓN (19,99 €)

Gabardina en color camel. FOTO: bershka

Ya sabemos que esta gabardina no es para ahora, pero siempre es buen momento para comprar este básico. Este diseño de Bershka está pensado para el comienzo del otoño, en esos días que no hace frío. En estas rebajas no te olvides de mirar ropa de abrigo. Encontrarás auténticas gangas.

JEANS DE TIRO ALTO CORTE MOM (48,30 €)

Vaquero de tiro alto. FOTO: Levi's

Este vaquero por ser la última prenda, no significa que es la menos importante. Este denim de Levi’s es una de esas prendas que es para cualquier temporada. Al igual que este vaquero puedes llevarlo con 20, 40 o 60 años.