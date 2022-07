Georgina Rodríguez tiene claro las tendencias de bikinis que no pueden faltar en tu maleta de vacaciones en Ibiza

Los famosos ya están de vacaciones en Ibiza y como cada año, no podían faltar Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo surcando las aguas del mediterráneo en su yate de ensueño. Ibiza es uno de sus destinos favoritos cada año, y no nos extraña, no hay nada como la isla bonita para disfrutar unos días del mar con mucha tranquilidad y relax. Pero no solo eso, Georgina Rodríguez también nos ha dejado claro cuáles son los bikinis que no pueden faltar esta temporada en tu maleta de vacaciones a Ibiza. Aunque no está pasando su mejor momento después de un año muy duro y eso se le nota en el rostro, Georgina está intentando sacar fuerzas y que su familia intente disfrutar de un verano de lo más normal.

Si ayer era Pilar Rubio y su bikini festivalero, hoy es Georgina Rodríguez la que nos deja claro que tendencias de bikini no pueden faltar en nuestra maleta de vacaciones si nos vamos a Ibiza y más si tenemos la suerte de ir en un yate como ella. Por eso Gio se ha decantado por un bikini de lo más en tendencia y otro clásico de esos que siempre son un acierto.

Georgina Rodríguez en Ibiza de vacaciones. FOTO: USG GTRES

El primero que le hemos visto es un diseño totalmente en tendencia con uno de los colores de la temporada, el verde. Se trata de un bikini de color verde flúor triangular para el sujetador y una braga estilo brasileña que han vuelto a nuestras vidas este verano y que además, resalta el bronceado de Georgina.

Georgina Rodríguez en Ibiza de vacaciones. FOTO: GSLV GTRES

Después, un diseño clásico de esos que siempre son un acierto en tu maleta de vacaciones vayas donde vayas. El color negro nunca falla y siempre hace elegante cualquier bikini. Georgina ha optado por un sujetador cruzado que realza el pecho y además lo ha combinado con un llamativo collar.