Pilar Rubio revoluciona Instagram con el posado más espectacular del verano y el bikini más festivalero que vas a querer llevar hasta al Mad Cool

Que a 7 de julio (San Fermín) ya tengamos el posado más espectacular del verano, solo puede ser culpa de Pilar Rubio que ha revolucionado Instagram con este posado en bikini que a este hora ya cuenta con casi 700 mil reproducciones. Y es que la presentadora y diseñadora, nos ha querido mostrar otro bikini de su última colección con Selmark. Una colección que casi está agotada, pero que para nuestra alegría este bikini aún está disponible en alguna talla y además de rebajas. Un diseño con un toque festivalero que es perfecto hasta para llevar al Mad Cool con unos shorts vaqueros y un peinado con trencitas y abalorios en el pelo.

“¡Hemos agotado el 95% de las existencias! Han pasado menos de dos meses desde que lanzamos la que es ya mi tercera colección con Selmark y no puedo estar más feliz de anunciar que, un año más, ¡lo hemos hecho! Trabajar como diseñadora ha sido siempre una de mis vocaciones y me llena de orgullo saber que habéis acogido tan bien todas estas prendas que he creado con tanto cariño. Desde el principio, mi meta ha sido crear una colección que, no solo desprenda estilo, sino que se adapte a cualquier cuerpo y haga sentir cómoda y feliz a cualquier mujer que opte por llevarla. Recordad lo que siempre os he dicho, este año no esperes al verano, porque el verano te está esperando”. Así lo anunciaba Pilar Rubio hace unas semanas en su cuenta de Instagram.

BIKINI JANIS PILAR RUBIO (top 49,95€/braguita 27,85€)

Bikini flores. FOTO: Selmark

Este bikini con estampado floral es de inspiración festivalera. Es una pieza con escote triangular, copa extraíble, y una base reforzada ancha con regulación que otorga una buena sujeción. Ideal para, además de en la playa o piscina, darlo todo en tus conciertos favoritos este verano como Pilar Rubio.