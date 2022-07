De Marta Lozano a Blanca Miró: Analizamos todos los vestidos de novia que han lucido las influencers en sus bodas este verano

Sin ninguna duda, el 2022 está siendo el año de las bodas. Todas las influencers se pusieron de acuerdo en 2021 para decir sí quiero, y como consecuencia, tener miles de capturas de sus looks de novia en el móvil. Marta Lozano, María de la Orden, Blanca Miró, Lucía Pombo o Teresa Andrés son algunas de las novias que están siendo la mejor guía de inspiración para todas aquellas que se casen dentro de poco. Ninguna de ellas, tienen un estilo determinado o parecido, y por ese motivo, están siendo muy útiles para cualquier mujer que todavía esté pensando en sí, su vestido será de princesa, boho, de manga larga o vintage.

Tanto si dentro de unos meses vas a decir ‘sí, quiero’, o tu amiga es la novia, tienes que ver cómo han sido los vestidos de novia de las influencers más top de España. Todas ellas, conocen muy bien cómo es su estilo personal y qué tipo de vestido querían para salir fabulosas en sus cuentas de Instagram. Por cierto, si que tienen un elemento común, todas ellas y es la celebración. Tanto el banquete como la fiesta, fueron organizadas en espacios naturales con un toque más personal porque dependía de dónde eran ellas. Por ejemplo, en la boda de Teresa Andrés, los fuegos artificiales no faltaron o en el enlace de Lucía Pombo, el aspecto rural fue clave para crear un espacio de recuerdos de la infancia.

Marta Lozano

Si te decimos que el diseñador del vestido de Marta Lozano fue Lorenzo Caprile, tendrás claro que su look nupcial no podía fallar. La influencer estuvo espectacular, desde el primer momento que entró en la iglesia, hasta cuándo entró la pareja en la fiesta con todos los invitados. No sabemos si nos quedamos con el primer vestido, o el tercero, que en esta ocasión era mini y muy atrevido.

María de la Orden

Tres vestidos y una celebración flamenca. María de la Orden celebró una boda para recordar, tanto por los diseños que llevó como por el fin de fiesta. A pesar de que ella es diseñadora, no escogió diseños propios, pero los vestidos de novia fueron de firmas de Alta Costura, que nadie puede olvidar. Desde el primero al tercero, todos son de corte clásico.

Lucía Pombo

El pueblo de la infancia y un entorno de hadas, son los dos elementos básicos que dejaron a todo el mundo con la boca abierta en la boda de Lucía Pombo. Tras seis años de novios, se han dado el ‘sí quiero’ donde ella llevó un vestido estilo minimal con una capa vaporosa. Nos encantó la capa blanca dividida en dos que hace efecto de cola.

Teresa Andrés

Para todas aquellas novias que quieren una boda más tradicional, la mejor opción es Teresa Andrés. A pesar de que el vestido era muy clásico, la novia estuvo más guapa que nunca. Por cierto, todo el mundo se quedó con la boca abierta con el velo que lució, ya que perteneció a la Eugenia de Montijo cuando se casó con Napoleón III. No podemos olvidar, el quinto vestido que escogió para la postboda con amigas. Nicolas Montenegro diseñó esa prenda muy chic, pero sexy a la vez.

Blanca Miró

¿Eres una mujer amante de la moda, experta en tendencias y de estilo relajado y natural? Blanca Miró es la novia a la que tienes que seguir su pasos. Desde el momento de la preboda y después, la entrada a la capilla, Blanca Miró estuvo de 10. No podemos poner ningún pero, porque ambos vestido que llevó eran de Alta Costura y retro. Eso sí, si tenemos que escoger uno, sin ninguna duda con el vestido del enlace. Un vestido vintage de Dior.