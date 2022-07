Si el segundo vestido de novia fue un sueño de volúmenes, el tercer vestido de novia de Teresa Andrés es corto y con todo el glamur esperado

Desde que tiene uso de razón sabía que iba a llevar un vestido corto de novia. Así es Teresa Andrés y no ha defraudo, porque sin duda para nosotras se ha convertido en la mejor boda de influencers de la temporada, tanto por los looks de la novia como de las invitadas. ¡Qué vivan los novios! Todos sus amigos le decían que le pegaba mucho llevar un vestido de novia corto, y Teresa Andrés ha cumplido todas las expectativas con sus tres vestidos de novia de la firma de Navascués. Y este tercero tiene todo el glamur que podíamos esperar, se trata de un minivestido de organza envuelto en drapeados de tules de seda natural con mitones largos y cuello desmontable. Por no hablar de la pamela a juego que ha lucido. Toda una diva al más puro estilo época dorada del cine.

Pura fantasía. Así ha sido el segundo vestido de novia de Teresa Andrés Gonzalvo. Y como avisó la influencer días antes de la boda, este segundo vestido era mucho más atrevido y exagerado que el primero, ya que el primer vestido de novia de Teresa Andrés ha sido mucho más clásico, inspirado en un vestido que llevó Lady Di y en un vestido de fallera. Pero este ha sido todo lo que soñamos en una noche de verano, eso sí, siguiendo con la tendencia de la manga larga y de nuevo de la firma de Navascués en crepe de seda natural. Eso sí, nada que ver con el primero.