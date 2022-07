Teresa Andrés y su vestido de novia más especial inspirado en Lady Di y en un traje de fallera como guiño a su tierra

De boda de influencers en boda de influencers y tiro por que me toca. Como si en un tablero del mítico juego nos encontráramos pero en este caso en modo bodas. Así es como nos encontramos en los últimos meses. Tras la boda de Lucía Pombo y Marta Lozano, el mundo influencer vuelve a vivir una celebración nupcial este viernes. Teresa Andrés Gonzalvo ha dado el ‘sí, quiero’ hace unos minutos a Ignacio Ayllón en el Real Monasterio de Santa María de El Puig, un enclave de la Edad Media que Jaime I el Conquistador mandó construir en 1294, situado a 14 kilómetros del norte de la ciudad de Valencia, su tierra natal y lo ha hecho con una maravilla de vestido firmado por Navascués inspirado en un traje de fallera y en el escote de un vestido que lució Lady Di.

Teresa Andrés entrando a la iglesia. FOTO: @annafpadilla

Teresa Andrés ha hecho alarde una vez más de su clase y su estilo también vestida de novia. Realizado en crepe de seda con cuerpo corpiño de inspiración valenciana. Cuenta con una gran cola de doble gazar y es acompañado por un maravilloso manto de corte, de los anticuarios valencianos Me Encanta. La cola del vestido mide 4 metros y está confeccionada en gazar de seda y es completamente lisa. Además, el velo, prestado por Antigüedades Me Encanta, un anticuario valenciano, perteneció a Barbara Hutton, una rica heredera estadounidense que fue todo un icono de estilo en el siglo pasado.

Pero lo que aún suponía un misterio eran las joyas elegidas para su gran día. Joyas Antiguas Sardinero destaca por su sensibilidad a la hora de hallar artículos verdaderamente interesantes. La firma ofrece una amplia colección de joyas antiguas, abarcando estilos desde finales del siglo XVIII hasta los años 80, pasando por el Art Decó, el Art Nouveau y la época Chevalier.

Teresa se ha decantado por una exclusiva pieza de joyería vintage que se remonta a los años 50 de Joyas Antiguas Sardinero (https://joyasantiguassardinero.com/). No es la primera vez que Gonzalvo confía en los diseños de la casa para elevar su estilismo a la enésima potencia. En este caso, las joyas que han embellecido el impecable vestido de Navascués han sido unos preciosos pendientes… vintage de los años 50 con montura de cuatro garras realizados en oro blanco de 18 quilates. El diseño cuenta con dos diamantes naturales talla brillante de 0,40 quilates.

Pero como ha contado la misma Teresa Andrés Gonzalvo en su cuenta de Instagram, lucirá tres diseños a lo largo del enlace, firmados por Navascués. “Son impecables y perfeccionistas. Los volvería a elegir una y otra vez. El vestido de novia lo tengo claro desde que tengo uso de razón. Sabía que quería casarme como lo voy a hacer. Me preocupaba la idea de poder transmitir y hacer realidad lo que tenía en mi mente, pero lo hemos conseguido y estoy muy feliz”.

“El principal es un vestido de novia que llevo soñando con él desde hacía muchísimo tiempo. Hay una inspiración en Lady Di, que es alguien que me gusta mucho. Pero no en su traje de novia, sino en uno que ha llevado. La primera vez que lo vi, mi abuela, que estaba conmigo, me dijo: “Nena, pareces una virgen”. Tuve esa sensación de pureza… Me sentí muy especial. Me emocioné muchísimo y mi abuela se puso al llorar, así que emoción doble”, ha explicado Teresa Andrés a ¡Hola!

¿Cómo son los vestido de novia de Navascués? Así es la firma nupcial ha elegido Teresa Andrés para casarse

Es una de las firmas de vestidos de novias más famosas de nuestro país, y son muchas las novias famosas que han recurrido a su buen hacer para uno de los días más importantes de su vida. Y aunque muchos asocian esta firma con el clasicismo, lo cierto es que si miramos algunos de sus diseños más emblemáticos lo que encontraremos es una perfecta combinación entre elegancia, sencillez y originalidad.

Tras este nombre se encuentra Cristina Martínez-Pardo Cobián, quien a principio de los años 80 comenzó está aventura con una filosofía de trabajo clara: Un vestido tiene que emocionar a quien lo lleva. Máxima que, tanto ella como los profesionales que conforman su equipo de diseño, cumplen a rajatabla. Cristina es una firme defensora de la importancia de los detalles, un de las máximas que aplica a cada diseño que sale de su taller en el madrileño Barrio de Salamanca. Muchos años de experiencia y un excelente equipo de trabajo hacen posible que cada diseño sea único y pueda personalizarse para captar la esencia de cada novia. Siempre con los tejidos más exclusivos, la mezcla de texturas, bordados, incrustaciones y encajes, consiguen que sus vestidos tengan un sello inconfundible.

El beauty look de Teresa Andrés en su boda. FOTO: @click10fotografia

¿Cómo ha sido el maquillaje de novia de Teresa Andrés?

Teresa Andrés ha lucido un maquillaje discreto que aporta frescura y luminosidad al rostro, un beauty look sencillo pero muy estudiado para resaltar aún más su belleza y su bronceado natural.

El beauty look de Teresa Andrés en su boda. FOTO: @click10fotografia

Una apuesta por la naturalidad que tanto le gusta a Teresa en sus maquillajes con ese efecto ‘sun kissed’ que también ha querido lucir en su gran día. Por ese motivo, la influencer ha optado por tonos naturales y nude con los que se siente más cómoda en su día a día. Su maquilladora habitual, Mara Fervi, se ha decantado por un look en el que destacan el rostro iluminado, ojos ahumados y labios nude; realizado con productos de Dior Beauty.

