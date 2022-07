Fantasía de vestido azul de Zara con el que se van a querer casar las novias más románticas para atraer toda la suerte del mundo

¿Quién dijo que el azul no era para una novia? Y no solo para atraer la buena suerte. “Algo nuevo, algo viejo, algo azul y algo prestado”. Pues novias, lo nuevo y lo azul ya lo tenemos. Se trata de esta maravilla de vestido de nueva colección de Zara que ha sido un flechazo total de amor absoluto. Una novia de azul, a nosotras nos encanta y más después de ver este vestido de Zara que no puede ser más romántico para una novia que quiera ser toda una princesa pero sin perder la elegancia y el glamur. Una maravilla de vestido midi con cuello halter de nueva colección de Zara y detalle de bordados florales con aplicación de abalorios y frunces en cintura. Forro interior combinado a tono y cierre en cuello con botones. ¿Puede ser más romántico? ¡No!

Vestido azul con el que se casaría una novia romántica. FOTO: zara

VESTIDO FRUNCES BORDADOS (99,95€)

Vestido frunces bordados. FOTO: Zara

El cuello halter es uno de los escotes favoritos de los diseñadores de novias. Y es que se trata de uno de los más favorecedores, Meghan Markle, Sandra Gago o Xisca Perelló fueron algunas de las novias que han optado por este tipo de escote para lucir de lo más elegantes. Firmas nacionales e internacionales lo está incorporado cada vez con más frecuencia a sus propuestas nupciales, con diseños en tejidos y cortes muy diversos que combinan transparencias, encajes y aberturas estratégicas que buscan explotar al máximo la feminidad. Y nosotras solo queremos casarnos para lucir esta fantasía de vestido de Zara.