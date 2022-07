Jennifer López saca su lado más ‘lady’ con estos vestidos románticos para celebrar su 53 cumpleaños en su luna de miel en París

Aunque es un tópico irse de luna de miel a París, Jennifer López y Ben Affleck no han hecho caso y han volado hasta la ciudad francesa. Después de celebrar su boda en Las Vegas y dejar a todo el mundo con la boca abierta, con las imágenes del enlace y que, además, coincidiera con el cumpleaños de la cantante, ahora toca ver cómo van a ser sus vacaciones de recién casados. Está claro, que ambos no se quieren esconder y esta luna de miel no será nada secreta. Ya hemos podido ver a la pareja paseando cerca del Arco del Triunfo, ir a cenar a los Campos Elíseos o ir a visitar el emblemático Panteón. Incluso hemos podido ver a Jennifer López y Ben Affleck dando rienda suelta a su amor en un banco de París, como si ambos fueran una pareja anónima. En las imágenes se ve una pasión y una complicidad, como la que tenían en los años noventa, cuando empezaron a salir y ser la pareja más top del momento.

Nosotras, en esta ocasión, no vamos a analizar la luna de miel, pero sí la ropa de Jennifer López. Como la pareja no se esconde, Jennifer López tiene que lucir auténticos looks y demostrar que la edad es solo un número. Hoy, Jlo cumple 53 años y lo hace en París en su luna de miel. Es una guía de inspiración para todas las mujeres que tiene 50 años y que quieren cambiar sus looks. En las imágenes que estamos viendo de su luna de miel, todas las prendas le quedan ideales y moldean la figura al momento. No pierdas detalle, porque te vamos a contar más sobre los dos vestidos.

Jennifer Lopez en su luna de miel en París. FOTO: ABACA GTRES

¿Un vestido largo en verano? Por supuesto, y más si tiene estampado de flores. No te podemos decir, si nos gusta más este look por el diseño o por la forma de la parte de arriba. Eso sí, este tipo de vestidos quedan de 10 para dar un paseo, ir a cenar con tu pareja o para bajar como una diva de un avión. Son prendas cómodas, ligeras y fresquitas. Tres adjetivos fundamentales de este verano.

Si tienes un paseo en barco y no quieres llevar bañador o bikini, apuesta por el look de Jennifer López. De nuevo, la cantante escogió un vestido blanco con estampado floral. No hay ninguna duda, que está enamorada y feliz, porque últimamente sus vestidos son de colores alegres y pastel. Por cierto, este tipo de vestidos son muy fáciles de encontrar. Seguro que en Zara, Primark o Mango, tienen vestidos midi con tirantes y estampado floral de segundas o terceras rebajas.