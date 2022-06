Jennifer Lopez revela que sufrió malostratos: “Mi madre me daba unas palizas tremendas”

Jennifer Lopez ha relatado en “Halftime”, el documental de Netflix, que sufrió malostratos cuando era pequeña. La artista ha contado su relación con su madre Guadalupe “Lupe” Rodríguez. La puertorriqueña de 76 años crio a Jennifer y a sus dos hermanas Leslie y Lynda en el Bronx junto a su marido David, del que se divorció cuando ya eran mayores: “Hizo lo necesario para sobrevivir y eso la hizo fuerte, pero también la endureció. Me daba unas palizas tremendas”, asegura JLo en el documental.

El documental recoge incluso el testimonio de Lupe quien admite que era una madre bastante dura: “Jennifer me lo hizo pasar fatal”, afirma. “Nos peleábamos. No fui una madre perfecta, ni mucho menos, pero puedo asegurar que siempre quise lo mejor para ellas”.

Imagen del documental "Halftime" de Nefflix. (Netflix via AP) AP

Uno de los principales motivos de discusión era que Jennifer Lopez quería desde niña dedicarse al mundo del espectáculo, en especial al baile, mientras que su progenitora insitía en que tenía que estudiar. “Siempre exigí que mis hijas recibiesen una educación porque no quería que dependiesen de los hombres”, asegura. “Mi madre no paraba de decirme ‘si quieres vivir bajo mi techo, tienes que estudiar’. Una noche me fui de casa tras una discusión”, añade la estrella del pop.

Hoy en día madre e hija mantienen una relación mucho mejor y están muy unidas. De hecho el año pasado actuaron juntas, cogidas de la mano, en el escenario del Global Citizen Vax Live.

Con respecto a la relación de la cantante con Ben Affleck, Guadalupe Rodríguez ha confesado a la prensa estadounidense que se alegra de que su hija haya vuelto con Ben Affleck, diecisiete años después. “Guadalupe adora a Ben y está muy feliz de que haya vuelto a la vida de Jennifer. En el pasado, Ben y su suegra estuvieron muy unidos. Cuando terminó su relación con Jennifer, Guadalupe lo pasó muy mal. Ahora que vuelven a estar juntos está encantada”, ha declarado una fuente cercana a “People”.