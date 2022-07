En Zara niñas hemos encontrado el conjunto más boho que parece de lujo

Sí, eres fan de los diseños de Zara, pero en ocasiones no encuentras un diseño particular, nosotras tenemos la solución. En ocasiones, tienes que bajar la planta de abajo de Zara y en la web, la categoría está algo más oculta, pero merece la pena. Para todas aquellas que tienen poco pecho o son bajitas, en Zara niñas hay prendas que son tan bonitas que parecen sacadas de talleres de alta costura. Después de sentir un flechazo con la falda pareo de Rocío Osorno, de los accesorios o las sandalias azules de plumas, llega un nuevo capítulo y está protagonizado por el conjunto boho más ideal. Está claro que Zara es una fuente de moda incalculable y con esta blusa, lo podemos confirmar. En ciertos momentos, no encuentras esas prendas que las influencers o celebrities llevan puestas, y al momento se agotan, pero con esta blusa no pasará.

Zara niña tiene auténticos grandes descuentos. No solamente encontrarás zapatos o bolsos, también moda que si eres petite te vendrá genial. Por cierto, la talla 12 y 14, son las más indicadas para aquellas con cuerpo estrecho. ¿Con qué combinar la blusa boho? A continuación te contamos todo.

BLUSA PATCHWORK CROCHET (17,95€)

Blusa con cuello recto y manga 3/4 abullonada. FOTO: Zara

Nos rebosa de amor esta blusa boho. Puedes combinar la prenda con vaquero de tiro alto, falda mini con estampado colorido o pantalón de color nude con tiro bajo. Todas las opciones son válidas, donde lo único que tienes que seguir es la explosión de colores y la fusión de estilos.

Como sabemos que te has enamorado al momento de esta blusa, hemos buscado en Zara varias opciones. Te encantarán todas, porque principalmente muchas están en rebajas. Este estilo nos favorece a todas, y más si ya has conseguido el bronceado deseado. Coge papel y boli y apunta las referencias.

PANTALÓN RECTO CUADRO VICHY (9,99€)

Pantalón verde de corte recto. FOTO: Zara

FALDA PANTALÓN DENIM (22,95€)

Falda pantalón denim. FOTO: Zara

FALDA MINI LAZADA (22,95€)

Falda blanca con detalle de lazo. FOTO: Zara

Estas tres opciones van genial para la blusa boho que hemos encontrado. Tienen tonos más discretos que la blusa, debido a que ya es muy llamativa por el estampado, y no queremos que haya dos focos de atención. Lo único que tienes que buscar es la ocasión y no perder el tiempo, porque será viral y se agotará al momento. Ya verás que dentro de unas semanas, Lucía Barcena o Alexandra Pereira metan en su maleta esta blusa, y te quedes sin esta prenda.

Después de ver esta blusa, tienes que investigar más sobre Zara niñas. Ya verás las joyas que encuentres, en muy poco tiempo.