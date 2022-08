Victoria Federica no arriesga (y gana) con el look que nunca falla para una noche de fiesta en Marbella

De fiesta en fiesta y tiro por que me toca. Así podríamos resumir le verano de Victoria Federica, con mucho viaje, muchos amigos, muchas fiestas y muchos looks. Las noches en Marbella dan para mucho, y si no que se lo digan a Victoria Federica que no hay noche que no esté de fiesta. Ya sea de concierto en Starlite o disfrutando de las discotecas de la ciudad con sus amigos. Si el otro día se fue de fiesta repitiendo su look más arriesgado y sexy que ya lució en Ibiza para la cena de Off White y las zapatillas más agotadas de esta firma de lujo que es una de las favoritas de Victoria Federica. Para este viernes noche ha apostado por un look negro con mucho brillo de esos que siempre son un acierto.

Victoria Federica vuelve a repetir el miércoles por la noche un look para disfrutar de una noche con amigos en la discoteca Yuma Marbella con este vestido semitransparente largo que lució de Off White con las mismas zapatillas, concretamente el modelo bajo Out of Office, blanco con detalles rosas en contraste de purpurina y suela gruesa de goma. Hoy ha apostado por el negro con un toque de brillo para disfrutar con sus amigos.

Victoria Federica de fiesta con amigos. FOTO: @vicmabor

Y es que los looks negros siempre son un acierto para salir de noche también en verano. En este caso no sabemos si Victoria Federica lleva un body negro con escote de pico o un vestido, pero nos ha encantado que lo ha combinado con un collar de brillo que le aporta luz al estilismo, además de una pegatina de brillos en el hombro. Y este vez con su melena suelta ondulada.

Estamos deseando que sea este domingo por la noche, porque está previsto que Victoria Federica acuda a Starlite Gala Porcelanosa. La Gala Starlite es una noche dedicada a la filantropía que nace en 2010 para recaudar fondos destinados a causas benéficas y que este año está previsto que cuente con la presencia de Carmen Lomana y Victoria Federica, entre otras famosas, y nosotras estamos deseando ver sus looks.