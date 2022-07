Victoria Federica y Paula Echevarría se van juntas de fiesta en Marbella con unos looks con mucho brillo que van a ser lo más glamuroso que vas a ver hoy

Sí, amiga, estás leyendo bien. Victoria Federica y Paula Echevarría se han ido esta noche juntas de fiesta en Marbella. Pero tranquilas, que no es una nueva amistad de la que no teníamos constancia, si no que han sido invitadas a una cena (y posterior fiesta) de la firma italiana de lujo Pinko. Eso sí, las dos con unos vestidos impresionantes y con mucho brillo. Y es que ya os habíamos dicho que Paula Echevarría estaba disfrutando de sus vacaciones en familia en Marbella, mientras que Victoria Federica se está pasando una vacaciones de lujo de Ibiza a la Costa Brava, pasando por Marivent. ¡Qué maravilla!

Pinko representa un universo de colores a la italiana que celebra la sensualidad y las curvas. Naomi Campbell, Elle Macpherson o Alesandra Ambrosio han protagonizado sus campañas, embajadoras de un estilo fresco y la vez sofisticado que refleja seguridad. Diversa y joven, sin complejos, las colecciones de Pinko filtran las grandes tendencias de la moda urbana. Y ahora son Victoria Federica y Paula Echevarría las mejores embajadoras de la marca en España y más concretamente en el paraíso del lujo como es Marbella.

Paula Echevarría de fiesta en Marbella. FOTO: @pau_eche

Paula Echevarría ha brillado con un minivestido de flecos y lentejuelas de Pinko. Un diseño corto sin mangas con la parte delantera completamente bordada de lentejuelas efecto fleco en el mismo tono. Línea recta, ligeramente evasé, con tirantes finos, escote de pico por delante y por detrás.

Minivestido flecos lentejuelas (452 euros)

Minivestido flecos lentejuelas. FOTO: Pinko

Por su parte, Victoria Federica ha optado por un diseño más discreto, en negro, con escote con tachuelas y brillos. Eso sí, no lo hemos encontrado en la web de la firma italiana, por eso quedamos a la espera de que nos chiven los detalles desde la marca o la propia Vic en su cuenta de Instagram para poder enamorarnos más del diseño que lucía en esta noche tan especial.