Victoria Federica y Cayetena Rivera juntas de concierto en Marbella con dos looks muy diferentes que van a amar las chicas más pijas para salir de fiesta

‘El place to be’ de las noches de verano en Marbella. Y este año aún más si cabe. Sí amigas, estamos hablando de Starlite, y no solo por los cumpleaños de Carmen Lomana y Paula Echevarría, si no porque no hay día que se precie que algún famoso no nos sorprenda en algún concierto y nos deje su look para imitar. Y esta noche ha sido el turno de Victoria Federica y Cayetana Rivera que han coincidido en el concierto de Morat. ¿Serán amigas? Aunque nunca las vemos juntas, las unes muchas de sus pasiones. Los toros, la moda y como no, su querida Andalucía. Pero no solo eso, también su estilo más pijo y de chica Cayetana, que a Tana Rivera no le puede ir mejor. Dos estilos pijos, y además, casi dos chicas de la misma edad, porque Cayetana solo tiene un año más que Victoria Federica.

Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, los looks que han elegido Victoria Federica y Cayetana Rivera para esta noche de concierto de Morat en Starlite. ¿Quién no se sabe las canciones de la banda colombiana? Imposible no hacerlo. Y por lo que vemos, las dos aristócratas se las sabían muy bien.

Victoria Federica y Cayetana Rivera en Starlite. FOTO: Imagen cortersía de Starlite.

Para esta noche de concierto bajo la luna de Marbella, Victoria Federica ha lucido un top de lúrex dorado que es muy parecido (si no es el mismo) a uno de colección de Mango. Pero ella le ha dado su toque más Milipili o Motomami, alejándose de su estilo más clásico y pijo, con un pantalón cargo de tiro bajo en color verde. Su larga melena suelta y joyas doradas.

Por su lado, Cayetana Rivera ha hecho alarde de su estilo más boho y pijo de verano con unos pantalones blancos fluidos y un crop top en azul y blanco con las mangas abullonadas. También con su melena suelta, pendientes de aro dorados y un collar de coral. Todo muy andaluz.