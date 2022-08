Victoria Federica repite su vestido transparente más atrevido (y sexy) para irse de fiesta por Marbella en zapatillas

Las noches en Marbella dan para mucho, y si no que se lo digan a Victoria Federica que no hay noche que no esté de fiesta. Ya sea de concierto en Starlite o disfrutando de las discotecas de la ciudad con sus amigos. Y e esta ocasión se ha ido de fiesta repitiendo su look más arriesgado y sexy que ya lució en Ibiza para la cena de Off White. Y es que se trata del vestido transparente de la marca con el que enseña su ropa interior y las zapatillas más agotadas de esta firma de lujo que es una de las favoritas de Victoria Federica.

Victoria Federica vuelve a repetir look para disfrutar de una noche con amigos en la discoteca Yuma Marbella con este vestido semitransparente largo que lució de Off White con las mismas zapatillas, concretamente el modelo bajo Out of Office, blanco con detalles rosas en contraste de purpurina y suela gruesa de goma. Un estilismo para no pasar desapercibida.

Victoria Federica en Marbella de fiesta. FOTO: @vicmabor

Podemos decir sin dudarlo que este es el calzado favorito de Victoria Federica, nada de tacones, las zapatillas cómodas y más fashion con la que ser la chica más en tendencia de las calles de Madrid o Marbella. Y una noche más lo ha vuelto a demostrar con las mismas zapatillas de Off - White que ya llevó en la primera cena de la firma en Madrid. Unas zapatillas de Victoria Federica que cuestan casi 600 euros.

Zapatillas Out of Office (595€)

Zapatillas Out of Office. FOTO: off white

Off-White es la marca marca de streetwear de lujo con la que arrancó la semana más fashion de la capital francesa y en la que Victoria Federica estuvo presente, para después estar también en sus cenas en Madrid, en Ibiza y Marbella. Un estilismo con el que Vic no pasa desapercibida allá donde va, dejando visible su ropa interior.