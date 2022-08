Todas las editoras de moda se han vuelto locas con este botín cowboy de Mango que ya tiene lista de espera

¿Quién decía que llevar botas en agosto era complicado? Si hace un par de semanas os comentábamos los vestidos que querrás llevar con botas desde ya. Hoy, os traemos los botines que vas a querer combinar con todos tus vestidos. Las editoras de moda ya las tienen en su armario y os aseguramos que no os la vais a querer quitar.

Desde hace unos años, la tendencia de llevar botas con vestido corto o largo, en todas las épocas del año es un hecho. Por ello, las firmas de moda cada día lo tienen más claro: las botas tienen que estar en todas las temporadas. Esta pieza clave del calzado ha dejado de ser un diseño exclusivo para el invierno, para convertirse en el fondo de armario favorito de todas las expertas en moda (y las que no, también). Además, las firmas low cost y de confianza, están creando líneas maravillosas con las que hacer una compra (tímida) no será un problema. Sin duda, te encantará y querrás comprarla. Esto nos ha pasado con estos botines cowboy de Mango, las vimos y… ¡flechazo!

Botín piel cowboy (109,99€)

Botín piel cowboy FOTO: Mango

Pero, déjame que te cuente. Estos botines cowboy de Mango son 100% piel de ovino y tiene un diseño bicolor, en blanco y negro. Además, cuenta con una punta redondeada y una caña media, esto facilitará la combinación con tus vestidos, vaqueros o faldas de confianza. También, tiene un tacón bloque de 3 cm que realzará la pierna y las chicas más bajitas, lo agradecerá. Este año, las botas cowboy será el must en cualquier armario de una experta en moda y es imprescindible fichar estas botas que tienen un precio de 109,99€ y que están disponible en Mango y en su página web.

Botín piel cowboy FOTO: Mango

Hay infinidad de looks para llevar con unos botines cowboy y, de hecho, nuestras influencers de confianza, ya han empezado a conquistar sus armarios con botas durante todo el 2022. Si tu aún no lo tienes, no puedes ser menos. Ya te decimos que cuando se lo veas a María Pombo o Dulceida, será tarde. Haz tu compra ahora y presume de ser de las primeras en llevarlas por las calles de tu ciudad. Esta temporada, no se te resiste el mejor street style de tu zona. ¿quién te iba a decir que te convertirías en reina de la pasarela de asfalto en tu ciudad gracias a unas botas de Mango? ¡Serás la envidia de las calles!