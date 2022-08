Las chicas más fashion que veranean en Santander como María Pombo tienen claro que las botas cowboy son el calzado estrella

Pensaba que nunca en mi vida iba a decir esto, ¿será qué me estoy haciendo mayor? Pero que envidia de verano en el norte, con botas y sudadera. O me estoy haciendo mayor o es que el julio más caluroso de la historia de Madrid desde que hay datos, está pudiendo conmigo. Pero cada foto o vídeo que veo de María Pombo y su familia disfrutando de sus vacaciones en Cantabria, más envidia me da. Camisetas de manga larga, sudaderas, camisas y botas. Todo eso que tanto nos gusta y que en Madrid no nos atrevemos a llevar este verano. Pero si eres de las que está preparando su maleta de vacaciones para el norte de España, no te puedes olvidar de meter tus botas cowboy como ya ha hecho María Pombo. Unas botas cowboy de esas que te harán el look desde primera hora del día a un concierto de noche.

Lo que tenemos claro es que las botas cowboy son el imprescindible de nuestra maleta de vacaciones para veranear en el norte de España de San Sebastián a Vigo. Que no falten nunca junto a las sudaderas y las camisas. O lo que es lo mismo, las botas cowboy son las alpargatas de cuña de las que veranean en el Mediterráneo.

Y amiga, si eres una fanática de las botas cowboy como yo, este 2022 es nuestro año. Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit.

Y María Pombo lo tiene claro, por eso ha combinado unas botas cowboy negras con vestido de rayas de color y una camisa blanca. El look del verano en el norte de España.