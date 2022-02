Dulceida confiesa el problema de salud “tabú” que padece

Aida Domènech, más conocida como Dulceida, atraviesa unos días complicados debido a un problema de salud que considera “tabú” y del que ha querido hablar con sus seguidores después de pasar toda la noche en urgencias: una infección en el clítoris.

Después de un maravilloso viaje a Dubai junto a su hermano, Álex Domenech, la influencer asegura que ya en el avión de vuelta comenzó a sentir “muchas molestias en el clítoris”. Motivo por el que fue a la ginecóloga: “La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos. Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal”.

Dulceida confiesa sus problemas de salud FOTO: Instagram

Pero tras realizar el tratamiento, Dulceida asegura que no ha sentido ninguna mejora: “Me da vergüenza decir esto, pero al final todas lo tenemos, ¿no?… tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado”.

La influencer confiesa que tiene una infección en la zona por la que le han recetado antibióticos y calmantes, pero “si en 72 horas no mejoro me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no”, asegura. Y es que Aida asegura que es uno de los peores dolores que ha sentido en su vida.