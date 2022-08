Todos los vestidos de Zara que vas a llevar con botas hasta que llegue el otoño

Aunque no queramos, el otoño está a la vuelta de la esquina y tenemos que empezar a pensar en esos looks de entretiempo que comenzarán a finales de agosto a llevar las calles de nuestro país. Además, volver a la rutina nunca fue fácil pero si es con un vestido nuevo, siempre es mejor. Este año, como el anterior, vuelven las botas antes de tiempo y Zara tiene 6 vestidos a los que no te podrás resistir y con los que desearás ir cada mañana a la oficina. Bueno, quien dice oficina, dice pasear una tarde con tus amigas o pasear por El Retiro con tu pareja.

Cuando pensamos en combinar botas con vestidos siempre pensamos en look muy trabajados, pero con estos vestidos que Zara ha preparado en su nueva colección, querrás combinarlo con botas desde hoy mismo. Estas son nuestras propuestas.

Vestido largo satinado (49,95€)

Este verano es el momento de estrenar los vestidos de invitadas que nos propone Zara en su nueva colección. Se trata de un vestido largo de escote pico pronunciado y con tirantes finos que, además, podrás combinar con unos botines medios y reciclar este vestido tan ideal.

VESTIDO LARGO SATINADO FOTO: Zara

Vestido camisero con cinturón (39,95€)

Las noches de verano nos traen maravillosos vestidos que podemos seguir combinando de aquí a otoño. Este vestido de algodón con cuello solapa, escote pico y manga corta acabada en vuelta podemos combinarlo con unas botas altas por encima de la rodilla con un color impactante para ser la más trendy.

VESTIDO MIDI CAMISERO CINTURÓN FOTO: Zara

Vestido estampado verde (39,95€)

Si cuando lo combinó Carmen Gimeno con deportivas, lo adoramos. Ahora podremos disfrutar de él para darle un toque más chic y de temporada a este vestido estampado de Zara que quedará ideal con unas botas de tacón.

VESTIDO ESTAMPADO FOTO: Zara

Túnica plisada cinturón (22,95€)

¿Quién dijo que un vestido no se puede combinar con pantalón y botas planas? Sí, esa es nuestra propuesta para esta túnica de Zara que querrán copiar todas las mujeres de 50 años con un toque sofisticado en su estilo.

TÚNICA PLISADA CINTURÓN FOTO: Zara

Vestido punto abertura con lino (39,95€)

Lucir piernas de aquí a principios de otoño, será obligatorio con estas temperaturas. Por ello, este vestido de punto con abertura en lino de Zara será el más ideal para combinar con unas botas cowboy de tacón y así llevar un estilo relajado lleno de buen gusto.

VESTIDO PUNTO ABERTURA CON LINO FOTO: Zara

Vestido estampado blanco y negro (39,95€)

Y, para terminar, este vestido estampado (a modo de caftán) tenemos que buscarle una nueva vida tras (y durante) el verano para recordar que los días de agosto fueron y serán, eternos. Este vestido midi de cuello solapa y manga por debajo del codo, lo podrás llevar con botines, botas y todo lo que te propongas.

VESTIDO MIDI ESTAMPADO FOTO: Zara

¿A qué esperas para combinar tus vestidos de Zara con botas? Es la nueva tendencia y estamos deseando verla en las calles.