Victoria Federica se va de rebajas a Mango a por el top dorado más sexy para llevar de concierto con sus vaqueros de confianza más caros

No para, no para. Eso es todo lo que pensamos cada día al ver a Victoria Federica en una nueva fiesta, una nueva cena o un nuevo concierto. Y todo eso, mientras su prima la Princesa Leonor ultima las maletas para volver hoy mismo al internado de Gales. ¿Tendremos imágenes del look de Leonor? Pues la Casa Real Española no lo ha confirmado como si que paso en su primer año de estudiante fuera de España, pero mientras nos conformaremos con los looks que nos deja Victcoria Federica entre prendas de rebajas al alcance de todas y otras de súper lujo. Si la otra noche nos enseñaba su cena en uno de los restaurantes más de moda, lo que no nos mostró en sus redes sociales es que había vuelto a Starlite para el concierto de Dani Martín después de su disgusto máximo en la gala con el mismo vestido que Gunilla. Pero parece que todo ha pasado a un segundo plano y Vic a vuelto a la cantera con uno de sus look más casuals con el top dorado de las rebajas de Mango y sus vaqueros favoritos de Louis Vuitton de 2.000 euros.

Para esta noche de música en Starlite, Victoria Federica volvió a apostar por repetir el top dorado de rebajas de Mango que ya le vimos hace unos días en el mismo festival de música junto a Tana Rivera, pero esa vez con unos pantalones cargo en verde de los que la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar es también una gran fan.

Victoria Federica y Cayetana Rivera en Starlite. FOTO: Imagen cortesía de Starlite

Pero esta vez, Victoria Federica ha dejado todo el protagonismo se lo dejó a sus vaqueros de confianza Luisvi fueron los auténticos protagonistas del outfit. Los Monogram Patchwork de Louis Vuitton, con un valor de 1.900 euros, son unos pantalones de corte holgado y pernera ligeramente acampanada con estilo gráfico, que combinan telas denim en varios tonos con el logo de la firma y además son unisex.

Victoria Federica con amigos en un concierto de Dani Martín en Marbella FOTO: Noelia Plaza Cantero/starlite GTRES

Top punto abertura, de Mango (rebajado a 15,99 euros)

Top dorado. FOTO: Mango

¿Será el último look de concierto del verano para Victoria Federica?