Los primeros vaqueros tendencia del otoño 2022 han llegado a Mango y María Pombo sabe que hay que llevarlos al más puro estilo cowboy

No hay nada como veranear en el norte de España para poder adelantar en agosto todas las tendencias que llegan en otoño. Y eso es lo que ha hecho María Pombo desde Cantabria, hacer de agosto un nuevo septiembre. Porque ya os llevamos semanas avisando, a partir de septiembre las tendencias serán cowboy o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Aunque ahora ya no creo que tengáis dudas después de ver a María Pombo ser toda una chica cowboy, con sombrero incluido. La tendencia ranchcore o el regreso de la moda cowboy al street style. Si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de septiembre no te vas a poder negar a llevarla. Y si no, que se lo digan a Mango, que toda su nueva colección es inspirada en el lejano oeste. Y María Pombo lo sabe, si el otro día llevaba botas cowboy, hoy estos vaqueros.

Pantalones de corte recto de Wrangler y de Lee, camisas con bordados coloridos y zapatos con detalles far west triunfan en la ciudad, algo que señala Olie Arnold, director de estilo de Mr Porter, que asegura que las búsquedas de camisas y de cinturones western han experimentado un notable incremento este año. Los zapatos de Western Affair han dado un soplo de aire fresco a la tendencia, que ahora alcanza su punto álgido gracias a Dua Lipa y a modelos como Kendall Jenner y Gigi Hadid, que han convertido a las botas cowboy en las estrellas del mundo del calzado. Y que nosotras las queramos llevar hasta en agosto en Madrid a 40 grados.

Y así lo adelanta María Pombo desde Cantabria con la nueva colección de Mango. Y es que la nueva colección de Mango se inunda de sombreros y botas cowboy, estampados con caballo y esta maravilla de vaqueros blancos con cordón que ya luce la influencer.

Jeans rectos cordón, de Mango (39,99 euros)

Jeans rectos cordón

Se trata de estos vaqueros de Mango con tejido de algodón estilo tejano vaquero. Diseño crop y acampanado. Cierre ajustable de cordones, dos bolsillos laterales, dos bolsillos de parche en la parte posterior, trabillas. ¡Bienvenidas al lejano oeste!