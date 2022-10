Alba Reche: “He dejado de tener miedo a parecer vulnerable”

No hay nada más triste que el otoño. ¿No creéis? Al menos a mí es lo que me inspira. La tristeza del final del verano, la melancolía de los paisajes, el Día de los muertos. La tristeza del otoño, en definitiva. Porque cuando estoy triste siempre recurro a ello, a la música. No sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero escuchar música me hace salir de esa tristeza o hundirme aún más en ella. Un antídoto, dicen algunos. Para Alba Reche es terapia, y eso es lo que nos ha querido mostrar en este ‘Honestamente triste’. Su nuevo EP que acaba de ver la luz, y en el que se desnudo más que nunca, orgullosa de ser vulnerable y mostrarlo de la forma bonita.

Porque Alba Reche habla sin tapujos de la tristeza, el acoso, la bisexualidad y la liberación de la personalidad propia. Y en Lifestyle de La Razón nos hemos querido sentar con ella en una tarde gris (y lluviosa) en Madrid, de esas que no pueden ser más tristes, para conversar sobre ‘Honestamente triste’ y la vida. ¡No te lo pierdas!

Buenos día Alba, te veo muy emocionada con el recibimiento que está tiene tu EP ‘Honestamente triste’.

Totalmente, está siendo muy emocionante. Están siendo unas semanas de no parar, pero la verdad es que estoy muy feliz de que por fin este trabajo vea la luz.

‘Honestamente triste’, no puede ser un título más potente el que has elegido, con dos conceptos que no solemos unir.

Creo que honestamente es parte de mi vocabulario diario, puedes poner detrás la palabra que quieres y sería una frase 100% mía (risas). En este caso dije, ¿cómo son estas canciones? Pues honestamente tristes, y de ahí el título del EP. Un poco, incluso, con una ironía debajo de las palabras. Tampoco creo que hubiera encontrado otro título que lo reflejo mejor.

Te atreves a hablar de la tristeza, un tema tabú en España, aunque por suerte cada vez menos... Y sobre todo, en el mundo de las redes sociales que solo se suele mostrar la parte positiva de la vida.

Creo que forma parte de nuestro día a día, aunque obviamente, una vez está más presente que otras. Es verdad que muchas veces intentamos evitar la palabra tristeza porque así creemos que se nos va a pasar antes. Pero en mi experiencia, cuanto más he hablado de ella, la he expresado y la he compartido, antes ha pasado. Era como ese trabajo de exponer esa parte de terapia verbal, a través de las canciones.

Entiendo, que parte de la terapia para ti, también es escribirlo en canciones.

Totalmente. Creo que el proceso creativo ha sido tan importante como el momento que se han terminado las canciones que yo siempre soy, a ver como cierro el disco. Ha cogido mucha de mi energía, pero es que creo que necesitaba plasmar esa energía en este trabajo.

Decías en tus redes sociales el otro día, que estabas muy emocionada con el recibimiento de tus seguidores, ¿te han escrito para darte las gracias por ayudarlos a expresar también su tristeza?

Me ha gustado mucho una reacción de Youtube escuchando el single, me encanta ver estas cosas. Me encantaba como lo paraban en las frases que a mí me había costado más escribir. Eso es mágico.

Al volver a cantar esos momentos de tristeza, y recordarlos, ¿no se hace muy duro?

Depende del momento en el que esté, de quién hable y de que hable la canción. Las primera veces son las que más te expones, además no suelo cantarlas mucho cuando estoy en mi casa. Entonces, al llevarlas al directo también es una experiencia, como lo va a ser para el público. Te sientes vulnerable y desnuda delante de ellos cuando las cantas. Me resulta más terapéutico escribirlas que cantarlas.

El single, ‘Como si no importara’, ¿qué es lo que ya no le importa a Alba Reche?

Ser honesta, lo más honesta que he podido. Ya no me molesta parecer vulnerable o parecer tierna, creo que es una característica muy bonita y le he dejado de tener miedo a ser vulnerable. Creo que es una de las cosas más bonitas que puede tener una persona. Es una cosa que admiro de las personas que me rodean, me resulta muy valiente.

Han pasado ya cuatro años de ‘Operación Triunfo’ y de esa vulnerabilidad inicial. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero al pensarlo, me parece que haga mucho más tiempo. No sé si es porque hemos tenido una pandemia por medio.

(Risas) Pues depende del momento, hay veces que lo veo súper lejano y otros que pienso que cómo han podido pasar ya cuatros años. Pero en general parce que han pasado 20 años, porque han pasado tantos años.

¿Qué queda de aquella Alba Reche persona y artista? ¿Y en qué ha cambiado?

Como persona creo qu he sufrido una evolución que todo el mundo puede tener en cuatro años, he recibido muchas enseñanzas (buenas y malas) y eso me ha hecho cambiar y evolucionar. Pero siempre abrazando esas cosas y personas que nos han hecho llegar a lo que somos. Queda mucho de aquella Alba, pero en una versión totalmente distinta.

¿Eres de las que miran las redes y hacen caso a los haters?

Hace un año no entraba, porque me suponía un esfuerzo emocional demasiado grande que no me hacía bien. Era un recurso que yo necesitaba para no verlo, porque era una época muy delicada. Pero ahora sí que entro, y hasta me hacen gracia algunos comentarios. Obvio, algunos me duelen, pero intento que no me afecte. Las herramientas que me han dado me han hecho ver que ese odio habla más de ellas mismas que de mí. Me dan pena y asco, esa es mi reacción real. A veces mis comentarios son sobre mi físico, ni sobre mi trabajo. Yo no tengo que opinar del cuerpo de nadie, era algo que por cuestiones patriarcales lo teníamos asumido. Pero ya no.