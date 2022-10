Amelia Bono tiene claro que la falda satinada en otoño se combina con jersey oversize y botas cowboy

Una falda satinada es de esas prendas que depende de cómo y con qué la combines se transforma y te soluciona cualquier look que tengas en los próximos meses. Pero claro, cuando la compramos, era casi primavera, hacía buen tiempo. Todo era tan sencillo como sumar una camiseta de algodón o una camisa y ahora Amelia Bono nos ha creado la necesidad de llevarla en otoño. Ahora es el momento de llevar tu falda satinada con jerseys de efecto ‘cozy’ de pelo o textura y botas altas. Y Amelia Bono nos lo acaba de demostrar para empezar este viernes lluvioso y frío en Madrid. Porque la falda satinada fue una de esas compras acertadas que hicimos en primavera, y todo parecía muy sencillo cuando hacía calor y una simple camiseta básica era suficiente para combinarla con éxito. Ha llegado el frío y no sabíamos si guardarla o no, pero ahora ya tenemos claro que cuando llegue el frío, vamos a llevar la falda satinada de Amelia Bono con jerseys y cárdigans. Eso sí, sin olvidarnos de nuestras botas cowboy favoritas.

Porque este otoño puedes ir cómoda y elegante con la combinación monocromática de falda satinada y jersey, ya sea para la oficina o para la noche o, con el frío, ir guapas con tantas capas se nos hace un pelín complicado. Afortunadamente, este otoño se han puesto de moda las combinaciones de prendas de punto con otras de diseño delicado, como vestidos de estampado floral con cárdigan o faldas de aspecto lujoso con maxi jerséis, y es este outfit de la hija de José Bono es todo lo que necesitamos para terminar octubre. Palabra de Amelia Bono.

Porque Amelia Bono nos ha dejado claro que necesitamos una falda satina para combinarla con todos nuestros jerséis de lana oversize y esas botas cowboy de lo más especiales que tenemos en el zapatero.