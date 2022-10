Solo Amelia Bono puede llevar el pantalón de traje de jacquard más elegante con zapatillas Nike y camiseta básica

Si pensabas que no se podía llevar un pantalón de traje de lo más elegante con zapatillas, Amelia Bono va a hacer que cambies de idea. Y si no espera a ver el lookazo para terminar la semana que se ha marcado la hija de José Bono. Porque el traje más elegante que podría ser perfectamente un look de invitada de boda, Amelia Bono lo ha transformado en un estilismo casual para el día a día y además le ha dado el toque más en tendencia para este otoño. Además, es un traje de la firma de la que Victoria Federica es imagen y ha hecho de modelo, Hoss Intropia. Porque los trajes de jacquard son los más elegantes, pero después de ver a Amelia Bono, también los vamos a querer llevar a la oficina con zapatillas y camisetas básicas, porque menos, siempre es más.

Por algo Amelia Bono cada año acaba siendo siempre una de las mujeres mejor vestidas de España, y este año va por el mismo camino. Porque nos ha hecho enamorarnos de lo bien que queda este traje de jacquard satinado amarillo con las zapatillas Nike más bastas, y si no me crees, mira el vídeo.

Ya sea en trajes sastre, vestidos, faldas o pantalones, el tejido jacquard de estilo satinado ha invadido todas las piezas de invitada perfecta y se ha proclamado como la tendencia más marcada generalmente en las bodas. Pero ahora, por culpa de Amelia Bono también lo queremos llevar a los looks de calle y ella nos lo ha demostrado combinando con una camiseta negra de manga corta con bordados dorados en las mangas y las zapatillas Nike más raras que se agotan cada vez que las saca en su cuenta de Instagram.

Paige Pantalón de traje en jacquard, de Hoss Intropia (99 euros)

Pantalón jacquard. FOTO: Hoss Intropia

Lo que tenemos claro es que vamos a combinar nuestros trajes de invitada perfecta con zapatillas como Amelia Bono este mismo fin de semana.