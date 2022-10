Las zapatillas de Zara del otoño que las mujeres de 50 años llevan con la falda midi satinada más bonita de H&M

Las faldas midi son para el otoño, eso lo saben todas las ‘insiders’ de moda. Ya sean para llevar con camiseta, camisa, chaleco o un jersey gustosito de lana, es el comodín perfecto para hacer de todos tus looks de entretiempo elegantes. Pero no lo decimos solo nosotras, también lo acaba de dejar claro Carmen Gimeno que ha empezado la semana con este estilismo para copiar prenda por prenda. Porque es otoño y elegancia, eso sí, sin olvidarnos de la comodidad en zapatillas. Una falda midi satinada es una de esas prendas atemporales que siempre son tendencia, una que te quede bien será la perfecta aliada de looks arreglados o más informales. Porque da igual con que te la pongas, que te hace el estilismo. Da igual que tengas 20, 30 o 50 años, porque las faldas satinadas siempre son un ‘sí' en tu armario.

La expertas de moda lo tienen claro, si hay un código con las faldas midi satinadas en otoño es que contrastarlas lo más posible es la mejor idea que podemos ejecutar y los looks a capas. Estilismos en los que se añaden jerseys de punto grueso y unas botas, o un jersey de cuello alto y una blazer o como ha hecho Carmen Gimeno, un look a capas con zapatillas. Ideas que no falten para inspirarnos y vestir muy bien con falda satinada midi para este otoño 2022.

Falda con vuelo, de H&M (29,99 euros)

Falda con vuelo. FOTO: H&M

Zapatillas deportivas Bamba Gola x Zara (89,95 euros)

zapatillas deportivas. FOTO: zara

Porque no hay ningún código de moda para llevar una falda midi satinada, y Carmen Gimeno lo ha dejado claro combinándola con zapatillas en un look a capas de lo más otoñal, con garbardina y jersey de punto gustosito. Lo que nos ha dejado claro es que necesitamos una falda midi en nuestro amario.