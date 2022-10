La última falda satinada del verano la lleva María Pombo en octubre y nosotras la vamos a combinar con jersey y botas cowboy

“Apurando los últimos grados de calor”, dice María Pombo en su cuenta de Instagram. Y es que no le falda razón a la influencer, porque depende del día y la hora, en Madrid aún es verano. O lo que diríamos el nuevo otoño, porque en un mismo día de la semana pueden reunirse con cuatro estaciones. Y eso aún lo está aprovechando María Pombo que ha sacado la última falda satinada del verano para lucir un look más propio de agosto que de octubre. Pero nosotras, que somos muy listas, vamos a aprovechar que la falda de la influencer está de rebajas para hacernos con ella y lucirla todo el otoño. Eso sí, dejando a un lado el crop top que lleva María Pombo y añadiendo un jersey gustosito y unas botas cowboy. Y con eso no necesitamos nada más para lucir un estilismo de esos que todo el mundo nos va a preguntar de dónde es como las zapatillas de Sara Carbonero.

Porque la falda satinada fue una de esas compras acertadas que hicimos en primavera, y todo parecía muy sencillo cuando hacía calor y una simple camiseta básica era suficiente para combinarla con éxito. Ha llegado el frío y no sabíamos si guardarla o no, pero ahora ya tenemos claro que cuando llegue el frío, vamos a llevar la falda satinada de María Pombo con jerseys y cárdigans. Eso sí, sin olvidarnos de nuestras botas cowboy favoritas.

MIA SKIRT falda de tubo, de Zalando (259,95 euros)

Falda satinada. FOTO: Zalando

Una falda satinada es de esas prendas que depende de cómo y con qué la combines se transforma y te soluciona cualquier look que tengas en los próximos meses. Pero claro, cuando la compramos, era casi primavera, hacía buen tiempo. todo era tan sencillo como sumar una camiseta de algodón o una camisa y ahora María Pombo nos ha creado la necesidad de llevarla en otoño.