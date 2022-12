Cuatro tendencias de abrigos que tienes que tener en tu armario este invierno

Cuando llega el momento de ponernos a hablar de las tendencias del invierno hay una prenda por excelencia de esta época del año que no puede faltar: el abrigo. Y es que es el rey indiscutible de la estación fría, por lo que elegir el modelo adecuado no solo a nuestro estilo, si no también a nuestras necesidades o al clima donde vivimos es mucho más importante de lo que piensas. Por eso, hemos querido hacer un breve repaso a las tendencias de la temporada para ver cuáles son los abrigos que más veremos este año, de tal manera que encuentres el que más te guste.

Todos y cada uno tienen sus ventajas, y como suele pasar con toda la ropa, funcionan mejor en un ambiente que en otro, por lo que valora cuál será la situación en la que más le uses.

PLUMAS

No solo consigue abrigarnos del frío, si no que además es la solución perfecta para no mojarnos en los días de lluvia. Por eso no es casualidad que también sea el abrigo perfecto para llevar a la nieve, tanto dentro como fuera de pistas.

ABRIGO DE LANA

Elegante, atemporal y siempre una buena opción. Los diseños tipo sastre de lana son perfectos para plantarle cara al frío en la ciudad con mucho estilo. Puedes usarlos tanto en tu día a día para ir a trabajar como para ocasiones más formales, como una cena o incluso encima de un abrigo de fiesta.

ABRIGO DE BORREGO

Es quizás el modelo más sport de toda la selección, pero a la vez es uno de los más gustosos, ya que da calor a la vez que su textura siempre agradable consigue darnos una sensación de confort. Si bien puede parecer de primeras una prenda más sport, lo cierto es que si sabes elegir bien también hay modelos más arreglados.

PELLIZA

Su inevitable carácter vintage y atemporal han convertido a este abrigo en uno de los favoritos de las francesas. Tal ha sido su éxito en los últimos años que los modelos antiguos también cotizan a la alta, y basta que una marca de fast fashion saque un modelo para que se agote casi al instante. Nuestro consejo es que apuestes por modelos reversibles, y así tendrás dos modelos en uno.