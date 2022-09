Las mujeres francesas más estilosas tienen más de 40 años y estas son nuestras favoritas

Envidiadas por su estilo y su manera de entender y disfrutar la vida, las mujeres francesas han conseguido hacer del paso del tiempo su mejor aliado. Y es que no importa la edad que tengan, siempre consiguen lucir perfectas y a la moda. Por ello desde sus rutinas de belleza hasta sus complementos favoritos son analizados al milímetro.

Pero como somos unas fieles defensoras de que el estilo no tiene edad, vamos enseñarte algunas de nuestras musas del estilo francés, y todas tiene más de 40 años.

CAROLINE DE MAIGRET

Embajadora eterna de Chanel y poseedora de uno de los flequillos más copiados por todas las amantes del estilo parisino. A sus 47 años esta modelo y productora musical ha demostrado que el estilo masculino es uno de los más atemporales que existen, y que el minimalismo siempre triunfa. Tal es así que se ha animado a escribir un libro para desvelar al resto del mundo los secretos para convertirte en la perfecta parisina.

Ines de la Fressange

Esta aristócrata reconvertida en modelo y diseñadora de moda consiguió desde muy joven convertirse en la imagen exclusiva de la Chanel gracias a la pena impresión que causó en Karl Lagerfeld, quien se convertiría en su amigo a pesar de tener algún que otro desencuentro a lo largo de los años. Además, esonsultora para Jean-Paul Gaultier y embajadora de la marca Roger Vivier, por lo que las marcas de lujo no faltan en su armario. Pero también se anima a diseñar ropa más asequible como con su colección para Uniqlo, que es todo un éxito de ventas.

Philippine Leroy-Beaulieu

Ha sido la última en aparecer en nuestro radar, y lo cierto es que no podemos saber cómo hemos estado tanto tiempo sin saber de ella. Sus looks como la perfecta parisina en la serie de “Emily en París” nos hicieron enamorarnos de ella, pero sus estilismos fuera de pantalla no tienen nada que envídiele. Como prueba cualquiera de sus apariciones sobre la alfombra roja.

Carla Bruni

Cantante, modelo, ex primera dama francesa... El currículum de Carla Bruni es extenso, pero nosotras nos quedamos con sus muchas aportaciones al mundo de la moda. Es quizás la que más se atreve a romper con el estilo clásico y apostar por toques muy noventeros, década que le dio la fama. Los vestidos lenceros son un básico en su armario.

Garance Doré

Puede que de primeras su nombre no te suene, pero se trata de una de las pioneras en hacer del Street Style una parte de la moda con identidad propia. Siempre detrás de su cámara, esta fotógrafa es fan de un estilo cómodo que le permita hacer su trabajo sin renunciar a la comodidad, lo que nos ha dejado looks 100% copiables.