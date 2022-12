Mar Flores se marca un Letizia con el vestido de firma española más espectacular que le hemos visto a la Reina en este 2022

Mar Flores se ha ganado a pulso eso de ser una de las españolas mejor vestidas en este 2022, y por eso no nos extraña que termine el año luciendo un vestido que ya le vimos a la Reina Letizia este año. Pero no un vestido cualquiera, si no uno de nuestros favoritos, por no decir, el mejor look de Doña Letizia en el transcurso de este 2022. Y Mar Flores lo ha lucido para despedir el año en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sónsoles’ en el que participa. Porque sí Isabel Preysler tiene su propio vestido de la venganza y Sara Carbonero los mejores looks para terminar el año, Mar Flores y la Reina Letizia se llevan el premio al mejor vestido del año. ¿Lo mejor? Que es de firma española y hecho en Galicia. Un vestido que la Reina Letizia lució en julio en la ceremonia de los Premios Princesa de Girona junto a Leonor y Sofía.

Un vestido de firma española que nos ha enamorado a todas en este 2022, que la Reina Letizia lució en azul y ahora Mar Flores en granate para cerrar este 2022.

Mar Flores con el mismo vestido que la Reina Letizia. FOTO: Antena 3

Se trata de un diseño de la firma BOÜRET, un vestido midi de crepe azul marino con un cordón de strass plateado que deja un hombro descubierto. Un vestido hecho en Galicia por mujeres con la técnica Pret-â-couture. La firma gallega confecciona prácticamente cada vestido de uno en uno con detalles hechos a mano, sobre todo los remates. Y a nosotras nos ha robado el corazón.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Girona. FOTO: Chene Clares GTRES

Luna diamante long sleeve marsala, de Boüret (550 euros)

Vestido Marsala. FOTO: Boüret

Un vestido para lucir hombros, como define la firma en su web, con detalle de encaje de pedrería en el escote, una falda cruzada que estilizará tu silueta. La mezcla perfecta entre sensualidad y elegancia. Totalmente confeccionado en crepe. ¡Una maravilla!