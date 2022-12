Este era el vestido de la venganza (y de los celos) de Isabel Preysler y nosotras no lo sabíamos

Isabel Preysler también tiene su vestido de la venganza y nosotras no nos habíamos dado cuenta. Todo hasta hoy. Porque ha sido levantarnos y leer en ‘¡Hola!’ que Isabel Preysler ha roto con Mario Vargas Llosa y directamente pensar en el vestido de transparencias negros que Isabel lució el 30 de noviembre y que en ese momento no entendimos mucho. Pero ahora cobra todo el sentido, era su propio vestido de la venganza como ya hizo su hija Tamara Falcó al romper con Íñigo Onieva o hace unos días, Aitana. Según cuenta en exclusiva este miércoles la revista del saludo, estos últimos meses no habían sido sencillos -según señalan fuentes cercanas- y la convivencia se había vuelto difícil debido a sus diferentes trabajos. Aunque parecía que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Celos infundados y otros motivos los han llevado ha romper, y la madre de Tamara Falcó ya nos lo estaba anunciando el 30 de noviembre en la celebración de la fiesta navideña de Moët & Chandon y nosotras no nos habíamos dado cuenta.

Isabel Preysler, que nos sorprendió llevando un vestido de Alta Costura de la firma catalana Tot-Hom compuesto por una maxi falda y top bandeau cubierto con una red de transparencias que se unía a través de un cinturón. Ese era su propio vestido de la venganza. Porque hay muchos vestidos inolvidables de Lady Di, pero quizá el firmado por Christina Stambolian, es el que tiene una de las historias más interesantes y significativas con todo lo que representó y representa. El eterno Little Black Dress que hoy es conocido como el ‘vestido de la venganza’. Sin embargo, más que un revenge dress, podríamos hablar de él como una declaración de libertad y de una confirmación del nacimiento de una nueva Diana como royal y como celebrity. Y ahora Isabel Preysler tiene su propio vestido de la venganza.

Isabel Preysler asiste a la velada que Moët & Chandon Effervescence organiza para celebrar la Navidad. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Y eso es lo mismo que hizo Tamara Falcó, Laura Escanes hace unos meses o Aitana. Y ahora era Isabel Preysler a sus 71 años la que nos estaba anunciado su ruptura al empoderarse con su vestido más sexy.