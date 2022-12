Hasta los Reyes Magos se van a enamorar de Sara Carbonero con este lookazo elegante para no pasar frío en invierno

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer, se ha ganado a pulso el título de ser una de las mujeres con más estilo en España, un año. Porque si el otro día nos enseno que un chándal puede ser glamuroso y elegante si lo lleva ella, hoy nos ha hecho enamorarnos del look perfecto para el invierno que va a enamorar hasta a los Reyes Magos. Porque ya sabemos que Sara Carbonero es experta en los looks más boho, casual y a base de básicos, y una vez más lo ha vuelto a demostrar para empezar este invierno 2023. Porque si Paula Echevarría nos enamoró con sus botas muy altas, o las UGG mini mas virales, Sara Carbonero nos ha hecho desear ir en chándal hasta que veamos el vestido de las campanadas de Cristina Pedroche en Antena 3. Porque quedan 2 días para terminar el año, y nosotras ya tenemos pensados todos nuestros estilismos, pero después de ver a la periodista, también queremos añadir este jersey gordito a nuestro look de Nochevieja con una falda satinada y unas botas muy altas. Si Isabel Preysler tiene su vestido de la venganza, nosotras tener el jersey de cuello alto que va a ser la venganza contra los días más fríos que tenemos por delante en los próximos meses.

Pero Sara Carbonero se ha querido marcar el look más calentito y elegante que nunca falla cada mes de noviembre y que este invierno ha vuelto a nuestros armarios. Estamos hablando de las prendas más básicas del armario de las mujeres más elegantes de España, esas que nunca fallan y que siempre tienen como fondo de armario. Porque como nos dijo la propia Sara Carbonero el otro día en la entrevista con Lifestyle de La Razón, ella no es nada de seguir modas y siempre apuesta por básicos en su armario. Pero sin duda, lo que más nos ha gustado de este estilismo de Sara Carbonero, es como lo ha combinado con un abrigo elegante y guantes.

Sara Carbonero con un look perfecto para el invierno. FOTO: Falconeri

Jersey de cuello alto, de Falconeri

Jersey cuello vuelto. FOTO: Falconeri

Pero si algo nos ha gustado del estilismo de Sara Carbonero es como lo ha combinado con un abrigo cruzado con cinturón y unos guantes de piel.