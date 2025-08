El batido favorito de las famosas que ayuda a desinflamar durante estos días de calor

Todos adoramos el verano. Charlas infinitas en el chiringuito, las golden hours más bonitas o las citas en el mar salado. Sin embargo, también tiene otra cara distinta como es el sufrimiento del hinchazón abdominal. Cuando comienzan a subir las temperaturas, el cuerpo se convierte todavía más sabio. La retención de líquidos es todavía más evidente en el día a día hasta transformarse en la realidad de nuestras mañanas, tardes o noches. Una sensación de pesadez que no es nada agradable ni fácil de conseguir eliminar. Pero, sabemos cómo suavizarla o calmarla.

Lo cierto es que existen vías para poner remedio al asunto y llevar de una manera más amena la inflamación. Con estiramientos o ejercicios suaves (como el yoga), una dieta rica en alimentos que elimina la pesadez, infusiones antiinflamatorias o batidos detox. No hablamos de pociones mágicas que prometen eliminar el hinchazón en un chasquido de dedos, sino de aliviar esta sensación. Nos centramos en este último remedio, y es que muchos de los smoothies que vemos en las redes sociales o en los looks de street wear de las celebridades no son simple atrezo, sino uno de sus aliados para conseguir un objetivo claro. Algunos de estos son la mejora de la digestión o la dermis, el aporte de colágeno o antioxidantes o el hinchazón abdominal. Personalidades como Gisele Bündchen, Hailey Bieber o Gwyneth Paltrow se toman su batido diario para desinflamar el sistema digestivo. Por lo que, nosotras hemos encontrado la receta favorita de las famosas con todos los ingredientes necesarios: hidrata y ayuda a sentirte más ligera y revitalizada.

Este es el batido detox favorito de las famosas

Son muchas las celebridades o famosas que coinciden con el batido para combatir la calor y calmar el hinchazón. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todas las claves necesarias para que sea efectivo, delicioso e hidratante. No hace falta decir que es totalmente personalizable, es decir, podemos quitar o añadir los ingredientes según nuestros gustos. Eso sí, deberíamos beberlo durante las primera horas de la mañana e, incluso, en ayunas si es posible. ¿Por qué? Notaremos que el cuerpo está más receptivo, por lo que será más efectivo para favorecer la depuración, aportando energía de una manera ligera.

Kourtney Kardashian con batido. Gtres

Sin más dilación, este es el batido depurativo perfecto y más repetido entre varios rostros conocidos, como Reese Witherspoon o Shakira. Como decíamos, con más o menos ingredientes según los gustos.

Un puñado de hojas de espinacas . Además de aportar clorofila (que actúa como limpiador del cuerpo), tienen un efecto antiinflamatorio.

. Además de aportar clorofila (que actúa como limpiador del cuerpo), tienen un efecto antiinflamatorio. Medio pepino . Uno de los ingredientes que más hidratan profanamente, además de aliviar la acidez estomacal.

. Uno de los ingredientes que más hidratan profanamente, además de aliviar la acidez estomacal. 1 manzana verde o 1 pera . Elimina residuos y toxinas del sistema digestivo a la par que limpia el intestino.

. Elimina residuos y toxinas del sistema digestivo a la par que limpia el intestino. 1 plátano . Aporta potasio para eliminar la hinchazón abdominal (y, también, y facial).

. Aporta potasio para eliminar la hinchazón abdominal (y, también, y facial). Medio limón . Previene el hinchazón o gases, así como alcaliniza el cuerpo para ser menos propensos a la retención de líquidos.

. Previene el hinchazón o gases, así como alcaliniza el cuerpo para ser menos propensos a la retención de líquidos. 1 trozo de jengibre fresco . También, se trata de uno de los ingredientes más efectivos para evitar el hinchazón del abdomen.

. También, se trata de uno de los ingredientes más efectivos para evitar el hinchazón del abdomen. 1 taza de agua de coco. Favorece una digestión más fluida y ligera.

Durante la época de calor, es totalmente normal que nos sintamos más fatigados, pero solamente hace falta recurrir a las soluciones más naturales, fáciles y rápidas. Los batidos detox, además de ser un remedio de lo más delicioso, también son fresquitos para comenzar el día de la manera más liviana.