10 claves para elegir un buen cirujano plástico

Una vez nos decidimos por someternos a una operación de cirugía estética, un proceso que puede ser realmente complejo por todos los factores que pueden influir en él, nos queda adentrarnos en la no menos difícil tarea de escoger un cirujano plástico que dé todas las garantías de que estamos en buenas manos.

La mayor parte de cirugías mayores (con anestesia general) deben ser hospitalizadas durante un día. Esta es la mayor garantía para que el paciente esté vigilado y con el tratamiento adecuado de cara a cualquier incidencia durante las primeras horas. Operarte de una cirugía mayor e ir directamente a casa no suele ser una buena idea.

Toda operación de cirugía estética requiere una serie de análisis y pruebas preoperatorias para valorar el estado de salud de la paciente y conocer todos los detalles necesarios para que la intervención no entrañe peligro.

8. Simulaciones previas

Hoy en día los simuladores en 3D son esenciales en una consulta de cirugía plástica. A pesar de que se trata de Medicina, y, al no ser una ciencia exacta no se pueden garantizar resultados concretos, el simulador en 3D resulta una herramienta de enorme valor didáctico para que tu cirujano te explique lo que se puede conseguir y te haga partícipe de algunas decisiones: utilizar una prótesis mamaria más o menos grande, reducir un poco más el dorso de la nariz, rotar un poco la punta, etc...