3 secretos de belleza que hacen las celebridades para prepararse para los Oscar 2025

Tic tac. Tic tac. Así están sonando nuestros días antes de que se celebren la 97ª edición de los Premios Oscar en el icónico Dolby Theatre de Los Angeles. Los actores, actrices, celebridades e influencers se reencontrarán en uno de los acontecimientos cinematográficos más deseados de la temporada, en el que conoceremos los galardonados de todas las categorías. Es cierto que nosotras no podemos esperarnos a ver todos los looks de la alfombra roja de los Premios Oscar 2025, pero a un poco más de 48 horas de la celebración, las famosas están realizándose los últimos tratamientos o trucos de belleza para preparar la piel con el objetivo de estar radiante.

Uno de los momentos más esperados de losPremios Oscar 2025 son los estilismos de las nominadas e invitadas, puesto que aprovechamos para cazar todas las tendencias de eventos, así como analizamos cada uno de los detalles o mensajes que se quieren transmitir a través del diseño. De la misma manera que ha ocurrido con todos los looks históricos de los Premios Oscar. Un trabajo que se hace previamente a lo largo de varios meses de creatividad y confección de la mano de estilistas y diseñadores de moda. Dentro de todo el trabajo previo que se realiza en este entrega de galardones también entran todos los tratamientos faciales o corporales, como el láser no ablativo o la toxina botulínica, con el objetivo de tener la dermis tensa, luminosa y de aspecto sano. Una serie de procesos estéticos que aseguran tener una piel perfecta para posteriormente realizar un look de maquillaje impecable. Te contamos todos los trucos de belleza que las celebrities se hacen antes de los Premios Oscar.

1. Tratamientos de láser no ablativo un mes antes del evento

Las semanas antes de los Premios Oscar son fundamentales en el cuidado la dermis. "Para preparar la piel de manera óptima antes de un evento importante, como una gala, es fundamental seguir una rutina de cuidado intensivo durante un mes previo al evento. Este periodo de tiempo es ideal para lograr resultados visibles y duraderos. Mi enfoque sería comenzar un mes antes de la gala con un tratamiento de láser no ablativo, como el ALMA Q", recomienda la doctora Montserrat Quirós, especialista en medicina estética. Este es el primer láser rellenado de piel con capacidad de combinar tratamientos superficiales con otros más profundos con el objetivo de obtener resultados eficaces en relación con el tratamiento de arrugas, líneas de expresión o envejecimiento, entre otros. A todo ello, la especialista añade que también estimula la producción de colágeno de manera natural, por lo que mejora la firmeza de la piel, así como la hace más elástica y rejuvenecida.

"Además, al ser un láser no ablativo, la recuperación es mucho más rápida y no invasiva, lo que lo convierte en una opción excelente para preparar la piel de manera eficaz sin efectos secundarios notables. Durante esta misma sesión, también incluiría la aplicación de aminoácidos y vitaminas directamente en la piel. Los aminoácidos son componentes esenciales que ayudan a reparar y fortalecer la barrera cutánea, mejorando la textura y la hidratación", rotunda.

2. Tratamientos específicos de luminosidad al día anterior

Justamente durante el día anterior del acontecimiento, nos dedicaríamos a la luminosidad con principios activos piros que tienen la capacidad de penetrar profundamente en la piel. "Estos activos no solo aportan una hidratación intensa, sino que también generan un efecto tensor inmediato que proporcionará firmeza a la piel, logrando que se vea más rejuvenecida y tonificada. Este tratamiento se mantiene durante horas y es ideal para que el maquillaje se adhiera perfectamente a la piel, logrando un acabado más duradero y natural", añade Quirós. De esta manera, la piel logra un resultado más fresco, radiante y con una textura impecable. Además, con este plan de tratamiento, no solo se conseguirá un aspecto de piel más luminosa y firme, sino que además, la preparación de la dermis será tan efectiva que se reflejará en la apariencia general, permitiendo que el maquillaje resalte de manera armónica y duradera.

3. Toxina botulínica

Según el doctor en medicina estética José Manuel Gómez-Villar, en esta selección de trucos de belleza que se hacen las celebridades antes de los Premios Oscar entra la toxina botulínica, también conocida como botox. "Es el tratamiento por elección en una gal atan importante como los Oscar, sobre todo, porque va a dar una luminosidad y una sensación de efecto buena cara. Además del tratamiento por excelencia, es muy común el uso de coctel vitamínicos para hidratar la piel y tener una cara jugosa sin cambios en volúmenes", informa.

Esta madrugada del 2 de marzo se celebrará el evento cinematográfico en el que nos reencontraremos con las estrellas de Hollywood, como Demi Moore o Zendaya, así como Penélope Cruz presentará la gala de los Premios Oscar 2025.