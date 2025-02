Demi Moore da una nueva lección de estilo a sus 62 años con traje de escote a la espalda en el almuerzo de nominados a los Premios Oscars

A cuatro días para los Premios Oscar 2025, se ha celebrado el tradicional almuerzo de nominados, y nosotras no hemos podido dejar de mirar a Demi Moore y su maravilloso traje blanco con el que ha dado una nueva lección de estilo a sus 62 años. Nominados y nominadas juntos para disfrutar de una comida distendida no exenta de looks destacados, porque la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha celebrado el tradicional almuerzo de nominados a los Premios Oscars y Demi Moore ha triunfado como solo ella sabe, siendo una de las grandes favoritas para llevarse la estatuilla más deseada.

Demi Moore, icono de Hollywood, irrumpió en la industria con éxitos de taquilla y protagonizando películas que valieron premios a sus compañeros (Ghost, Algunos hombres buenos), pero, como dijo cuando ganó el Globo de Oro a la mejor actriz a principios de enero, hasta ahora nunca había recibido un galardón por su interpretación. Ahora, gracias a su audaz, conmovedora y sobresaliente actuación en La sustancia, puede conseguirlo. Pero mientras esperamos con que estilismo nos sorprende en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 en la madrugada del domingo en España, nos quedamos con este traje blanco de Nina Ricci que ha lucido en el tradicional almuerzo de nominados.

El look de Demi Moore. Gtres

Un traje blanco de Nina Ricci con escote fluido en la espalda, de la colección para esta primavera-verano de 2025. Un dos piezas formado por una americana de corte clásico con cuello de solapas y cierre frontal de un único botón, y un pantalón de talle alto con perneras anchas. O lo que es lo mismo, no puede ser más elegante, y apropiado para una cita como esta.