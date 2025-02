De Zendaya a Penélope Cruz: los looks históricos de todos los tiempos de los Premios Óscar

Se acerca una de las fechas más relevantes del año en la que nos reunimos los amantes del cine, la moda y el arte. Esta madrugada del 2 de marzo tendrá lugar la 97ª edición de los Premios Oscar en el icónico Dolby Theatre de Los Angeles. Momento en el que además de poner en valor el mayor reconocimiento mundial de los proyectos cinematográficos de la mano de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, también cazamos todas las tendencias de invitada a través de la inspiración que nos dejan las celebridades en la alfombra roja.

Los looks de Bob Mackie con los que brilló Cher. El icónico diseño de Dior con el que recogió el Oscar Jennifer Lawrence. El vestido bicolor de Valentino de Julia Roberts en 2001. O, el vestido rosa de Ralph Lauren de Gwyneth Paltrow. Todos han marcado tendencia, pero, sobre todo, han permanecido en nuestra memoria durante los años de los Premios Oscar. Tras la 39ª edición de los Premios Goya o los Globo de Oro 2025, este acontecimiento se ha proclamado como uno de los esenciales en los que las actrices, celebrities e influencers sacan sus mejores galas de la mano tanto de estilistas como de directores creativos con el objetivo de sorprender, así como entrar en la lista de las invitadas mejores vestidas de los Premios Oscar. Y como es de costumbre, esta vez no será para menos. Antes de analizar cada propuesta estilística, repasamos los looks históricos de todos los tiempos de los Premios Oscar. Desde Zendaya a Penélope Cruz, pasando por Jennifer Lopez o Angelina Jolie.

Cher con vestido de pedrería de Bob Mackie en los Premios Oscar 1987

Cher en los Premios Oscar 1987. Gtres

Cher se presentaba en los Premios Oscar de 1987 con un maravilloso diseño de su diseñador de confianza, Bob Mackie. Un vestido totalmente transparencia que llamaba la atención por los minuciosos apliques de pedrería en todo el patrón con encajes a tono con el que se proclamó ganadora a 'Mejor Actriz' con su película Hechizo de luna.

Gwyneth Paltrow con vestido rosa de Ralph Lauren en los Premios Oscar 1999

Gwyneth Paltrow en los Premios Oscar 1999. Gtres

El look de ganadora de Gwyneth Paltrow en los Premios Oscar 1999 por su interpretación en Shakespare se convirtió en icónico para toda la historia. Un diseño de Ralph Lauren de lo más minimalista, así como versátil, que seguimos llevando a día de hoy con modelos similares.

Julia Roberts con vestido bicolor de Valentino en los Premios Oscar 2001

Julia Roberts en los Premios Oscar 2001. Gtres

El vestido bicolor de Valentino que Julia Roberts llevó en los Premios Oscar 2001 también es uno de lo más icónicos de todos los tiempos. Con él se convertía en la galardonada a la categoría 'Mejor Actriz' con el papel protagonista en Erin Brockovich​.

Angelina Jolie con vestido satinado al estilo griego de Marc Gouweren los Premios Oscar 2004

Angelina Jolie en los Premios Oscar 2004. Gtres

Angelina Jolie triunfó en los Oscar 2004 con un precioso vestido satinado en blanco roto al estilo griego de Marc Gouwer. Una apuesta funcional, versátil y perfecta para llevar en cualquier evento de categoría.

Cate Blanchett con vestido de escote asimétrico de Valentino en los Premios Oscar 2005

Cate Blanchett en los Premios Oscar 2005. Gtres

Cate Blanchett se enfrentó al color que es conocido por atraer a la mala suerte sobre el escenario. No obstante, esta vez no funcionó para la actriz internacional, que se convirtió en la premiada de la categoría 'Mejor Actriz Revelación' con el largometraje The Aviator. Eso sí, con un vestido en amarillo pastel de escote asimétrico, corte recto y cola superpuesta.

Penélopez Cruz con vestido al estilo nupcial de Pierre Balmain en los Premios Oscar 2009

Penélopez Cruz en los Premios Oscar 2009. Gtres

Antes de deslumbrar con los sorprendentes diseños de Chanel, vimos a Penélope Cruz en los Premios Oscar 2009 con un vestido de escote corazón al estilo bridal de Pierre Balmain. Ganó en la categoría 'Mejor Actriz' por su interpretación en Vicky Cristina Barcelona. Este año vuelve al evento cinematográfico siendo una de las presentadoras.

Meryl Streep con vestido en gris de Alberta Ferretti en los Premios Oscar 2009

Meryl Streep en los Premios Oscar 2009. Gtres

Meryl Streep siempre ha dado lecciones de moda sobre la alfombra roja de los Premios Oscar. En la misma edición que Penélope Cruz, se decantó por un vestido de Alberta Ferretti en gris, de escote barco y cola elegante.

Jennifer Lopez con vestido de lentejuelas de Armani Privé en los Premios Oscar 2010

Jennifer Lopez en los Premios Oscar 2010. Gtres

Jennifer Lopez enamoró con un vestido de lentejuelas en rosa pastel, escote palabra de honor, aberturas lateral y cola voluminosa. Un diseño firmado por Armani Privé que se ha convertido en histórico a lo largo de toda la historia de los galardones.

Demi Moore con vestido de volante en rosa pastel de Versace en los Premios Oscar 2010

Demi Moore en los Premios Oscar 2010. Gtres

Demi Moore cautivó todas las miradas con un vestido de volantes voluminoso en tono nude de Versace en los Premios Oscar 2010.

Jennifer Lawrence con vestido princesa de Dior Alta Costura en los Premios Oscar 2013

Jennifer Lawrence en los Premios Oscar 2013. Gtres

Si hablamos de los looks históricos de los Premios Oscar, debemos teletransportarnos a la edición de 2013 de la mano del diseño de Dior Alta Costura con el que Jennifer Lawrence ganó en la categoría 'Mejor Actriz' por su papel en El lado bueno de las cosas.

Anne Hathaway con vestido en rosa empolvado de Prada en los Premios Oscar 2013

Anne Hathaway en los Premios Oscar 2013. Gtres

La sofisticación llegó acompañada de Prada a través de un vestido minimalista en rosa pastel con Anne Hathaway, con el que se convirtió ganadora a 'Mejor Actriz de reparto' por Los Miserables.

Lady Gaga se convierte en Audrey Hepburn con vestido de Alexander McQueen en los Premios Oscar 2019

Lady Gaga en los Premios Oscar 2019. Gtres

En los Premios Oscar 2019, Lady Gaga hizo un homenaje al clásico vestido de Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes a través de un diseño de Alexander McQueen. Con el que alcanzó triunfar en la categoría 'Mejor Canción Original' por Shallow.

Jessica Chastain con vestido de lentejuelas degradado en Gucci en los Premios Oscar 2022

Jessica Chastain en los Premios Oscar 2022. Gtres

En esta lista debe estar el vestido de Gucci que Jessica Chastain llevó en los Premios Oscar 2022. Un tono dorado en en la zona del cuerpo que degrada en un lavanda a lo largo de una falda voluminosa.

Nicole Kidman con vestido 'baby blue' de Giorgio Armani en los Premios Oscar 2022

Nicole Kidman en los Premios Oscar 2022. Gtres

Nicole Kidman causó sensaciones con el vestido baby blue de Giorgio Armani en los Oscar 2022. Un diseño de diluyera recta con cola que llama la atención con un volante maximalista en la zona de la cintura.

Ana de Armas con vestido sirena perlado de Louis Vuitton en los Premios Oscar 2023

Ana de Armas en los Premios Oscar 2023. Gtres

Ana de Armas impresionó con un vestido sirena perlado de Louis Vuitton en los Oscar 2023. Un modelo perlado ajustado de escote redondo con una falda repleta de volantes que otorga mayor volumen al look.

Zoe Saldaña con vestido lencero de Fendi en los Premios Oscar 2023

Zoe Saldaña en los Premios Oscar 2023. Gtres

Una de las tendencias que nunca pasan de moda es la lencera. Es por ello que debemos hablar del icónico vestido blanco de encajes y transparencias de Fendi que Zoe Saldaña lució en 2023.

Emma Stone con diseño peplum en menta de Louis Vuitton en los Premios Oscar 2024

Emma Stone en los Premios Oscar 2024. Gtres

Emma Stone siempre acaba acaparando las miradas de todo el mundo gracias a sus impresionantes estilismos de la mano de Louis Vuitton. Es un must hablar sobre este diseño en color menta al estilo peplum con el que volvió a coleccionar Premios Oscar a 'Mejor Actriz' con Pobres Criaturas.

Ariana Grande con vestido ajustado y capa con volumen de Giambatistta Valli en los Premios Oscar 2024

Ariana Grande en los Premios Oscar 2024. Gtres

Arianna Grande deleitó en su debut en los Oscar con un diseño en rosa pastel de Giambatistta Valli como guiño a su interpretación de Gilda en Wicked. Se trata de un vestido recto fruncido acompañado de una capa voluminosa al estilo más romántico.

Margot Robbie con vestido de lentejuelas de Versace en los Premios Oscar 2024

Margot Robbie en los Premios Oscar 2024. Gtres

Margot Robbie marcó tendencia con su vestido negro de lentejuelas de Versace en la 97ª edición de los Premios Oscar. Momento en el que finalizó todos sus looks inspirados en Barbie al no ser una de las películas nominadas de la velada.

Zendaya con vestido glamuroso de Armani Privé en los Premios Oscar 2024

Zendaya en los Premios Oscar 2024. Gtres

Zendaya siempre se convierte en una de las mejores vestidas de los Oscar con diseños de las firmas de lujo más deseadas. Esta vez, hemos seleccionado el diseño que lució en la edición pasada, confeccionada por Armani Privé de lo más glamuroso en tonos grises y rosados en glitter con un estampado tropical.

Quedan únicamente tres días para hacer uno de los planes favoritos de las editoras de moda: manta, palomitas y analizar la alfombra roja de los Premios Oscar 2025.