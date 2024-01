Aitana López, la influencer que no existe, también se apunta al cambio de look más tendencia de la temporada

Seguro que ya has escuchado hablar de ella, se llama Aitana López y es la primera modelo e influencer española creada por Inteligencia Artficial. O lo que es lo mismo, no existe pero ya se ha convertido en competencia para las influencers. Se hace llamar Aitana López y cuenta con más de 260.000 seguidores en Instagram pese que comenzó en julio. Fotos hiperrealistas que han hecho que casi todos sus seguidores creyeran que se trataba de una modelo de verdad, posando tanto en playas como en interiores y subiendo stories de paisajes o comidas. Porque si a algunos aún les cuesta entender el mundo de los creadores de contenidos, ahora mucho más les costará entender el de la IA. Porque Aitana también cobra de las marcas y hace campañas con ellas, y ahora, como muchas otras influencers, se ha unido al equipo de Llongueras para cambiar su look. Detrás de su melena rosada y sus constantes fotografías posando como si se tratara de una modelo real, Aitana López es una creación de una revolucionaria agencia de modelos virtuales llamada The Clueless y que tiene como cerebros creativos a Rubén Cruz y Diana Núñez.

Esta colaboración supone un antes y un después en la industria de la moda y belleza, siendo Llongueras una firma pionera al romper las barreras tradicionales del marketing de influencers al realizar, por primera vez, un cambio de look para una modelo digital. En palabras de su Chief Marketing Officer (CMO) María Linares: “El capital de la marca Llongueras es su Heritage, y desde su origen ha estado marcada por su visión de futuro. Con la colaboración de Aitana y todas las posibilidades que nos ofrece la IA abrazamos el futuro sin olvidar nuestro pasado”. Alberto Sanguino; Education Manager de Llongueras nos explica el cambio de look a Aitana: “Hemos realizado un trabajo de platinado con un difuminado en las raíces y reflejos ‘Iced pink`. Siempre que se dejan las raíces en oscuro, se da profundidad y se consigue un aspecto más natural, más relajado, menos preparado y producido”.

El cambio de look de Aitana López. Llongueras

Este nuevo ‘arte explorador’ resalta el compromiso de la marca con la innovación de la industria de la moda y belleza al fusionar la vanguardia estilística de los expertos de Llongueras con las técnicas de la IA generativa. Un know-how nunca antes visto en el que la fusión entre el arte y la tecnología, valores principales de Llongueras, son los protagonistas para conseguir imágenes con un realismo sin precedentes.