María García de Jaime sorprende a sus seguidores con un cambio de look radical después de 7 años sin cortarse la melena

El año pasado fue Marta Lozano y este año es María García de Jaime la que se corta su larga melena con un fin solidario, de la mano de Llongueras. Siete años sin cortarse el pelo, nada más que para sanearse las puntas, dan para mucho. Y es que una melena larga y cuidada requiere de mucho esfuerzo para mantenerla suave y saludable durante más tiempo. Septiembre es el mes perfecto para comenzar de nuevo y desde el equipo de Llongueras conocen el motivo por el que un cambio de look es más necesario que nunca. Dar un giro de 180 grados y apostar por un cambio de look radical para salir por completo de tu zona de confort o refrescar tu imagen con un corte súper tendencia, como el Mob-Bob. Y María García de Jaime, además de hacerlo por un fin solidario, lo ha hecho para empezar el otoño con la máxima tendencia en melenas, se llevan cortas. Tenemos muchas pruebas y ninguna duda, de Aitana a Vicky Martín Berrocal o Alba Díaz. Todas han dejado atrás las melenas más largas, esta temporada se lleva el pelo corto y ya es el que más se está pidiendo en las peluquerías españolas.

El nuevo corte de pelo tendencia de María G. de Jaime, es el Mob-Bob, es un corte medio estilo bob que se posicionará como uno de los estilos más deseados de la próxima temporada. “Me he inspirado en mucha gente que lleva este corte de pelo porque me lo hice hace tiempo y me gustó un montón. ¡A ver qué tal me queda!”, explicaba la influencer emocionada antes de su cambio de look.

“Se trata de una melena bob con un largo que comienza a rozar los hombros y que crece sutilmente hacia el frontal. Está diseñado con capas invisibles y estratégicas que generan volumen y movimiento en las puntas. Este estilo es muy fácil de cuidar y perfecto para quienes quieren mantener un efecto de cabello largo por delante sin tener que lidiar con un cabello largo por detrás”, explica Alberto Sanguino, Education Manager de Llongueras. Veremos si después de este corte, María García de Jaime se atreve a cortárselo un poco más para apuntarse al bob más tendencia.