María García de Jaime: “La clave del éxito es ser fiel a uno mismo”

Si no eres consumidor de Instagram, puede ser que el nombre de María García de Jaime no te resulte del todo familiar. O quizá, te suene de haber visto su fotografía en la prensa del corazón al lado de Victoria Federica, pero esta joven de 27 años, es mucho más que eso. Es toda una influencer, pero de las buenas, de esas que de verdad utiliza su comunidad de más de 560 mil seguidores para influenciar a la sociedad en lo que realmente importante. Y quizá ahí resida su magia, en ser una buena persona. Tan fácil de decir, pero tan difícil de encontrar en este mundo de hoy en día, más aún, en redes sociales. El éxito de ser fiel a uno mismo, en Instagram, y en la vida. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar cambiando de look por una buena causa.

Coco Chanel decía que cuando “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”. Y después de siete años sin cortarse su melena, María García de Jaime lo ha hecho, pero por una buena causa. Donar 40 centímetros de pelo junto a Llongueras a la fundación Peluca Solidaria para las mujeres que sufren cáncer de mama. Porque en un mundo marcado por las campañas de publicidad, ella ha aprendido a decir que ‘no’, para dar valor a las pequeñas cosas. Habla de la fe porque es parte de su vida, al igual que sus hijos o su marido, el también influencer, Tomás Páramo. Juntos forman una de las parejas más queridas (y seguidas) de la red. Porque sin saberlo, habían nacido para influenciar al mundo de esta manera.

María G. de Jaime, influencer David Jar La Razón

Primero de todo María, ¿cómo estás? Porque la semana empezó con susto en un hospital de Málaga.

Gracias a Dios estoy bien y todo se quedó en un susto (risas). A veces el cuerpo te manda señales de que tenemos que parar, y hay que hacerle caso. Ahora estoy concienciada en que hay que centrarse en lo importante y aprender a decir que ‘no’. Muchas veces intentamos llegar a todo, y no se puede, somos humanos.

Y entiendo que decir que ‘no’, en tu caso, con tu trabajo y siendo madre de tres pequeños, es más importante todavía.

Yo cada vez digo más que ‘no’. Decirlo a tiempo, con educación, y respeto. Hay que saber priorizar, y para mí, lo más importante es mi familia. Sobre todo, saber organizarme para poder llegar a todo, si no, es imposible.

Priorizando las cosas importantes de la vida, te has cortado tu larga melena, no porque sea máxima tendencia este otoño, si no por una buena causa. Cuéntanos.

La verdad que me hizo mucha ilusión cuando Llongueras contó conmigo. Me lo propusieron y me pareció precioso tener en mis manos el hecho de dar voz a esta lucha, ayudar y aportar cosas buenas. He donado 40 centímetros, y lo más bonito es que en los salones Llongueras te hacen el corte gratis si vas a donar tu pelo. Se puede donar a partir de 30 centímetros. El cáncer de mama es una enfermedad que está afectando a muchas mujeres desde hace ya muchos años, y tenemos que concienciarnos de ayudar en lo que podamos. Llevaba tiempo queriendo hacerme un cambio de look y no me atrevía, pero cuando me lo propuso Llongueras para esta buena causa, y donarlo, no me lo pensé.

¿Cómo fue el primer momento de verte en el espejo?

¡Un shock! Piensa que llevaba siete años sin cortarme el pelo, creo que ni me miré, pero el impacto fue en el momento de ver la trenza en mi mano. Me hizo mucha ilusión pensar que ese pelo ahora tenía otra vida a la que llegar.

Tengo que decirte, que te queda genial, ha sido todo un ‘glow up’.

Muchas gracias, la verdad es que todo el mundo me dice que me queda genial y que no me lo vuelva a dejar largo.

Mar’a Garc’a de Jaime. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

¿Y tus hijos cuando te vieron? Porque claro, ellos siempre te han visto con el pelo largo.

Tomás me dijo que le gustaba más largo, que me lo había cortado mucho. Son muy sinceros (risas), y Catalina me dijo que la había copiado a ella. Muy graciosos y más contentos.

Y a Tomás (marido), ¿qué le ha parecido?

¡Le encantó! Me dijo que estaba guapísima, como renovada. ¡Qué me va a decir!

Bueno al final esa es la verdadera influencia, utilizar vuestras redes sociales para mandar mensajes que conciencien a vuestros seguidores. Y tanto Tomás, como tú, sois un buen ejemplo de eso.

Para mí ese es el fin de mi trabajo, un altavoz gigante para usarlo para causas buenas. Muchas veces estamos centrados en todo lo malo que pasa, pero también pasan muchas cosas buenas, y hay que dar voz a ellas. Es una suerte poder ayudar a la sociedad con cosas como estas, con la Guerra de Ucrania ya vimos el poder que tenían nuestras redes sociales para conseguir alimentos o ropa en solo 24 horas.

Si te estuviera viendo la María que con 19 años estaba estudiando Derecho y se quedó embarazada, ahora ya con 27 años, tres hijos, y llegando donde has llegado con tu trabajo… ¿Qué te diría?

Uff, no se lo creería. Es que en mi vida me hubiera imaginado como ha salido todo, sobre todo mi familia. Mi sueño de toda la vida había sido tener esta familia, y tenerla ya con 27 años, no me lo puedo creer. Si me preguntas cómo me veo de aquí a diez años, solo pido estar como ahora. Sobre todo, salud, que es lo más importante y esencial.

Mar’a Garc’a de Jaime. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

¿En aquel momento tenías a alguna influencer como referente, que ahora sea amiga?

¡Sí! María Pombo es el claro ejemplo, yo la seguía entonces, y ahora es una gran amiga. Me ha encantado conocer por dentro este mundo, porque a veces idealizamos a gente, y luego vemos que son gente normal, que le hace feliz lo mismo que a ti, y somos más parecidos de lo que pensamos.

Ahora que hablas de María Pombo, en un mundo como el vuestro, con tantos egos y competencia, que bonito es ver que entre mujeres tenéis esa sororidad y os apoyáis entre vosotras.

Yo creo que es como en cualquier otro trabajo, hay gente con la que te llevas muy bien, y otras con las que no tanto. La verdad es que he tenido mucha suerte, porque ellas ya son mis amigas, son como mi familia. No son amigas de trabajo, son amigas de verdad. Entre nosotras nos ayudamos muchísimo y nos alegramos del éxito de las otras. Y eso es muy importante, porque cada vez noto que la gente se alegra menos de que te vaya bien.

Recuerdas algún consejo que te diera María Pombo.

Me acuerdo un día cenando, cuando yo estaba empezando, me dijo que sabía que iba a dedicarme a esto y a triunfar, porque tenía las cosas muy claras y era muy fiel a mi misma. Y a día de hoy, me acuerdo de ella. Sigo siendo la misma que era hace 7 años.

Y hablando de amigas, ¿le has dado algún consejo a Victoria Federica en su faceta cómo influencer? O qué le dirías a cualquier chica que sueña con dedicarse a este mundillo.

La verdad es que nunca hemos hablado de esto, así que yo creo que nunca le he dado ningún consejo a Victoria Federica. Pero el consejo que daría a cualquier chica que se quiera dedicar a esto, es que sea fiel a ella misma. La clave del éxito es la naturalidad. Bueno, la naturalidad dentro de lo que se puede, porque a veces intentas ser muy natural y te critican más. Pero sobre todo, que hagas lo que tu quieras ver y que seas la mejor versión de ti misma. Eso vale para todos los trabajos, para la vida.

Volviendo a la vida real, fuera de los focos de Instagram, ¿quién es tu influencer de la vida?

Mi madre, sin duda. Me inspira, es lo que me han enseñado toda la vida, que al final casi todos vamos a encontrar la felicidad en lo mismo. La felicidad se encuentra en lo sencillo, en lo básico de la vida. Hay que ser uno mismo. Y ella me ha inspirado siempre eso.